“Qatar Gate” - Παντσέρι: υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές

Ο Αντόνιο Παντσέρι, είναι έτοιμος να αποκαλύψει όλους τους εμπλεκόμενους στο Qatar Gate, μετά την υπογραφή συμφωνίας με τις βελγικές αρχές.

Μνημόνιο με τις βελγικές αρχές υπέγραψε ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας. Ειδικότερα, η εισαγγελία αναφέρει: "Σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακριτή των Βρυξελλών, υπήρξε σήμερα σημαντική εξέλιξη. Ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρι, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση.

Αυτό αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης".

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας ότι "ο Πιερ Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά.

Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για:

τον τρόπο λειτουργίας,

τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη,

τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν,

τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη,

τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν".

"Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Πιερ Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ" σημειώνεται στην ανακοίνωση. Επίσης, αναφέρεται ότι "είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου "pentiti" (σ.σ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία".

