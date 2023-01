Οικονομία

Παπαθανάσης: Το Market Pass θα δοθεί χωρίς υποχρέωση αγορών

Τόνισε ότι «η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών» και παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αυξήσεων στις τιμές».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε πως «η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών» και συμπλήρωσε πως «δεν μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αυξήσεων, αλλά με στοχευμένα μέτρα ενισχύουμε το εισόδημα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, είπε πως οι τιμές που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν πως το 89% των προϊόντων είχε σταθερές τιμές, στο 6% είχαμε μείωση και στο 5% αύξηση και πρόσθεσε πως από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε το καλάθι του νοικοκυριού πριν από 12 εβδομάδες, η μέση τιμή του είναι χαμηλότερη σήμερα.

Ο κ. Παπαθανάσης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για την ακρίβεια στα τρόφιμα είπε πως «δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση γιατί ενδεχομένως θα παρουσιαστούν ελλείψεις στα ράφια» και σχετικά με το Market Pass, είπε πώς τα χρήματα θα δοθούν στους δικαιούχους χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε αγορές.

Τέλος και μεταξύ άλλων, υπεραμύνθηκε της απόφασης της Κυβέρνησης να προχωράει σε στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση των πολιτών, όπως για παράδειγμα το Market Pass κι όχι σε οριζόντια όπως η μείωση του ΦΠΑ, φέρνοντας σας παράδειγμα ότι με το Market Pass μια 4μελής οικογένεια θα έχει όφελος 52 ευρώ, ενώ αν είχαμε μείωση του ΦΠΑ σε ποσοστό 7%, το όφελος για την οικογένεια θα ήταν 32 ευρώ.

