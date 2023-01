Αθλητικά

Australian Open – Ναδάλ: Πρόωρος αποκλεισμός για τον κάτοχο του τίτλου

Ο Ισπανός πρωταθλητής έπεσε θύμα έκπληξης στην αναμέτρηση με το Νο 63 του κόσμου, Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Μεγάλη έκπληξη στο 2ο γύρο του Australian Open, καθώς ο Ράφα Ναδάλ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρώτου μεγάλου τουρνουά της νέας σεζόν.

Ο διάσημος Ισπανός, κάτοχος του τίτλου στη Μελβούρνη, αποκλείστηκε στα τρία σετ από το Νο 63 του κόσμου, Μακένζι ΜακΝτόναλντ ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα δύο πρώτα σετ και κατάφερε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του στις δύσκολες στιγμές του 3ου και κυρίως να διαχειριστεί τη δυσκολία του αντιπάλου του ν' αγωνιστεί όπως θα ήθελε, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, φτάνοντας στην σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του με 6-4, 6-4 και 7-5.

