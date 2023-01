Συνταγές

Πένες ογκρατέν από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γρήγορη και εξαιρετικά γευστική συνταγή ετοίμασε και προτείνει στους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια καταπληκτική συνταγή για πένες ογκρατέν που θα τους ξετρελάνει όλους ετοιμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό"

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μία πολύ γρήγορη συνταγή με Όπως είπε η, είναι μία πολύ γρήγορη συνταγή με γεύση ονειρεμένη!

Για τις πένες

500 γρ. πένες ριγωτές

150 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα

100 γρ. ζαμπόν

1 κ.σ. βούτυρο soft

Αλάτι

Για την κρέμα

1 lt γάλα

70 γρ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. βούτυρο soft

50 γρ. σκληρό τυρί τριμμένο

Λίγο μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι

Για την κρούστα (προαιρετικά)

2 κ.σ. ψίχουλα ψωμιού

2 κ.σ. τριμμένο κεφαλοτύρι

1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στον 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη