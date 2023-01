Κοινωνία

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Δέκα κατάγματα στα πλευρά από ξυλοδαρμό είχε ο 50χρονος. Το ερωτηματικό που προκύπτει από τη στάση του σώματος.

Σε απαγχονισμό οφείλεται ο θάνατος του 50χρονου μέσα στο σπίτι του στο Μοσχάτο το βράδυ της Δευτέρας σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό του.

Από τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει πως επίσημη αιτία θανάτου του 50χρονου είναι ο απαγχονισμός ενώ η σορός φέρει βαριά κατάγματα στα πλευρά τα οποία δείχνουν ότι ο άνδρας είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Στο σώμα του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 κατάγματα στα πλευρά, τόσο δεξιά όσο και αριστερά, εκχυμώσεις στο κεφάλι και μια εκχύμωση στο χέρι. Αυτό το στοιχείο παραπέμπει σε στάση άμυνας στην οποία ενδεχομένως να βρισκόταν ο 50χρονος προτού πεθάνει.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διέκρινε χτυπήματα και στο θώρακα του 50χρονου. Κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη σορό του 50χρονου καθώς οι Αρχές διερευνούν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση ναρκωτικών πριν βρεθεί νεκρός.

Ερωτηματικά, ωστόσο, προκύπτουν από τη στάση του σώματος στην οποία βρέθηκε ο 50χρονος. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος αλλά το ένα του πόδι ακουμπούσε στο έδαφος και δεν αιωρούταν.

«Αιτία θανάτου είναι ο απαγχονισμός δια βρόγχου. Διέκρινα και εικόνα προηγηθέντα ξυλοδαρμού. Υπολογίζεται σε 1-2 ημέρες. Στο βραχίονα είχε μια εκχύμωση, μάλλον από γροθιά λογικά. Και το αριστερό χέρι ήταν μελανιασμένο σαν να είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, να αποκρούσει χτύπημα. Είχε και χτυπήματα στο θώρακα, παλαιότερα, περίπου 15 ημερών», λέει στο protothema.gr ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του 50χρονου, κ. Γιώργος Ντιλέρνια.

Νωρίτερα, η δικηγόρος της 47χρονης που έχει συλληφθεί κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, Κατερίνα Τσιώνα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι η πελάτης της, αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αποδέχεται μόνο τη συμμετοχή της στην αυτοκτονία του 50χρονου.

