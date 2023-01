Κοινωνία

Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης ανακαλύφθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε μία γυναίκα και έναν άνδρα, ενώ αναζητείται το αρχηγικό μέλος. Ο τρόπος δράσης και οι διακριτοί ρόλοι.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην εγκατάσταση, καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθησομένων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (skunk) και την αποκόμιση μεγάλων παράνομων εσόδων.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 17-1-2023 στο Κιάτο Κορινθίας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας, 45χρονη αλλοδαπή και 63χρονος ημεδαπός, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ αναζητείται ένας αλλοδαπός ως το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμενων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου και στην περαιτέρω διακίνηση προϊόντων ακατέργαστης κάνναβης ,μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων και εξακρίβωσης χώρων, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε η δράση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, όπως περιγράφονται κάτωθι:

Ο αλλοδαπός, που αναζητείται, ο οποίος ήταν ο αρχηγός που διεύθυνε και κατεύθυνε την εγκληματική οργάνωση, ήταν επιφορτισμένος με τη στρατολόγηση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης όπως επίσης και για την ανεύρεση, προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η 45χρονη ήταν η υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και ήταν επιφορτισμένη με την αποθήκευση, φύλαξη και καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης,

Ο 63χρονος ήταν υπεύθυνος για την επιτήρηση, φύλαξη και καλλιέργεια των δενδρυλλίων.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την επαγγελματική υποδομή της οργάνωσης, την δυναμικότητα του πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου, εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν σε ποσό τουλάχιστον -400.000- ευρώ.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και σε υπόγειο βοηθητικό χώρο στο Κιάτο Κορινθίας, όπου είχαν εγκαταστήσει τα μέλη του κυκλώματος το πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο –φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-293- δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -5- έως -12- εκατοστά,

-172- δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -80- έως -120- εκατοστά, καλλιεργούμενα σε -172- πάνινες γλάστρες

καραμπίνα,

πιστόλι κρότου – λάμψης

-375- ευρώ

-4- κινητά τηλέφωνα και

ο εξοπλισμός του εργαστηρίου

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συγκέντρωση Χρυσής Αυγής: οι αντιδράσεις και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Χανιά: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο (εικόνες)

“Μάξιμος Σαράφης”: προφυλακιστέος ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης