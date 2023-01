Κοινωνία

Πέθανε η αδελφή του Οικουμενικού Πατριάρχη (εικόνες)

Συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη σε τρισάγιο που τελέστηκε στο Φανάρι. Πότε είχαν συναντηθεί τα αδέλφια για τελευταία φορά.

Εκοιμήθη το πρωί της Τετάρτης, σε ηλικία 87 ετών, στην Αθήνα, όπου διέμενε, η μεγαλύτερη αδελφή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Ζαχαρώ Αρχοντώνη- Αναστασιάδου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική.

Η Ζαχαρώ Αρχοντώνη- Αναστασιάδου γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου.

Ο Πατριάρχης έλεγε συχνά για την αδελφή του ότι αυτή τον μεγάλωσε, καθώς η μητέρα τους, Μερόπη, βοηθούσε στις δουλειές τον πατέρα τους Χρήστο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος (κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνηςς) είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.





Η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός της Ζαχαρώς θα γίνουν σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα στην γενέτειρα της Ίμβρο, όπως η ίδια επιθυμούσε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρέστη την Τετάρτη, συμπροσευχόμενος, στο Ιερό Τρισάγιο που τέλεσε ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος Θεόδωρος, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, μετά τον Εσπερινό, για την ανάπαυση της ψυχής της αείμνηστης αδελφής του, παρόντων Αρχιερέων του Θρόνου, των μελών της Πατριαρχικής Αυλής και του προσωπικού του Πατριαρχείου, καθώς και πλήθους πιστών και προσκυνητών από την Αμερική.

Την μακαριστή αδελφή του, είχε επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης προ ολίγων ημερών, στην ιδιωτική κλινική των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν κατά το τελευταίο διάστημα.

