Αρμενία: Δεκάδες στρατιωτικοί νεκροί από φωτιά σε στρατώνα

Η φωτιά ξέσπασε σε λόχο μηχανικών και επίλεκτων σκοπευτών. Πολλοί και οι τραυματίες, κάποιοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Τουλάχιστον 15 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε στρατώνα στην ανατολική Αρμενία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, 15 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε λόχο μηχανικών και επίλεκτων σκοπευτών», επεσήμανε το υπουργείο. «Η κατάσταση τριών στρατιωτικών κρίνεται σοβαρή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Αζάτ στην επαρχία Γκεγαρκουνίκ. Τα αίτια της δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τον προηγούμενο Αύγουστο περισσότεροι από δέκα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη αγορά της πρωτεύουσας της Αρμενίας, το Γερεβάν.

Η Αρμενία, μια χώρα του Καυκάσου με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους, προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει τη βαριά ήττα της στον πόλεμο του 2020 εναντίον του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν και την πολιτική κρίση η οποία ακολούθησε.

Παρά το τέλος των εχθροπραξιών, παραμένει ένταση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν εδαφικές διαφορές.

