Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Η ΑΔΑΕ ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Τι αναφέρει η επιστολή του Χρήστου Ράμμου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Κωσταντίνο Μπούρα, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Κ. Μπούρα για τη σύγκλησή της όσον αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

«Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών τιμώντας τη συνταγματική της αποστολή και ανταποκρινόμενη στην υποχρέωση κοινοβουλευτικής λογοδοσίας, υπέβαλε στις 17 Ιανουαρίου 2023, διά του Προέδρου της, Χρήστου Ράμμου, αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Κ. Μπούρα για σύγκληση της Επιτροπής», αναφέρει η ΑΔΑΕ σε ανακοίνωσή της.

Στη συνέχεια τονίζεται ότι «το αίτημα που κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κ. Τασούλα, αφορά την ενημέρωση του σώματος σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής».

ΣΥΡΙΖΑ: Έφτασε η ώρα της αλήθειας

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει τα εξής: Μετά από έξι μήνες συσκότισης και συγκάλυψης η ώρα της αλήθειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών έφτασε.

Μετά την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ που ζητά να ενημερώσει τη Βουλή για τα ευρήματα των ερευνών της, ο Πρόεδρος της Βουλής, οφείλει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις να ορίσει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών. Οποιαδήποτε προσπάθεια κωλυσιεργίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

Η αλήθεια -είτε κάποιοι το επιθυμούν είτε όχι- είναι βέβαιο ότι θα αποκαλυφθεί και ο ελληνικός λαός θα μάθει ποιους και γιατί παρακολούθησε ο κ. Μητσοτάκης μέσα από τον παρακρατικό του μηχανισμό.

Κατρούγκαλος: Θλιβερή η σημερινή μέρα για τη Βουλή και τον Κοινοβουλευτισμό

Ο Αντιπρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

Η πλειοψηφία της ΝΔ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αποφάσισε ουσιαστικά την αυτοκατάργησή της, να μην ασκήσει δηλαδή τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κ. Ράμμος, ζήτησε να προσέλθει και να ενημερώσει την Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Βουλευτές της πλειοψηφίας επιτέθηκαν στον ίδιο και στην Αρχή με προσβλητικές και ανοίκειες εκφράσεις αυτοκαταργώντας τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Σ/ αυτήν την προσπάθεια, συνωμοσία θα έλεγα συσκότισης που θέλει να επιβάλει η Κυβέρνηση στο μέγα αυτό σκάνδαλο των υποκλοπών. Και, δυστυχώς, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός η απαράδεκτη σήμερα στάση της ΝΔ.

Είναι ένας ακόμη κρίκος σε μία σειρά εκτροπών από το Σύνταγμα με τελευταία την αντισυνταγματική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που καταδικάστηκε σύσσωμα από το σύνολο των συνταγματολόγων.

Η ΝΔ δεν θα μπορέσει να κρατήσει μακριά από τις ευθύνες του τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βαρύνεται τόσο για το σκάνδαλο καθ’ εαυτό των υποκλοπών όσο και για την προσπάθεια κουκουλώματός του.

