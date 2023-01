Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τρισάγιο για τις 9 μέρες στο Τατόι

Στο Τατόι τελέστηκε το μνημόσυνο των 9 ημερών από το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Στο τρισάγιο ήταν μόνο άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου του.

Οι αφίξεις στο Τατόι

Η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφτασε στο Τατόι μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί, για να παραστεί στο τρισάγιο.

Πρώτος έφτασε στο Τατόι ο Παύλος Γλύξμπουργκ μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους Μαρία Ολυμπία, Κωνσταντίνο Αλέξιο, Αχιλλέα Ανδρέα, Οδυσσέα Κίμων και Αριστείδη Σταύρο. Στην συνέχεια έφτασε εκεί η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία. Μαζί της ήταν η κόρη της Αλεξία.

Αμέσως μετά κατέφθασε στο σημείο, ο Νικόλαος Γλύξμπουργκ μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Μπλάτνικ.

Στο Τατόι πήγαν και απλοί πολίτες, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος

Πως πήγαν στο Τατόι

Ο Νικόλαος ήταν εκείνος που αναχώρησε πρώτος από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία για να πάει στο Τατόι για το τρισάγιο για τον πατέρα του. Μαζί του δεν ήταν η σύζυγός του, Τατιάνα Μπλάτνικ, την οποία παρέλαβε στην πορεία με αυτοκίνητό του.

Λίγο μετά τον Νικόλαο, αναχώρησαν από το Μεγάλη Βρετανία με προορισμό το Τατόι, ο Παύλος μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ. Μαζί τους ήταν και τα 5 παιδιά τους, Μαρία Ολυμπία, Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμων και Αριστείδης Σταύρος.

Η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία, πήγε στο Τατόι μαζί με την κόρη της, Αλεξία.

