ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων

Οι οφελούμενοι του προγράμματος και η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων με το «πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας, μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης, στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 71.293.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/.

