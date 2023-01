Παράξενα

Σοκ: Έφηβη πυροβόλησε και σκότωσε 11χρονο

Η 14χρονη τσακωνόταν με μία συνομίλική της όταν τράβηξε όπλο και σκότωσε κατά λάθος το αγόρι που έτυχε να περνά από το σημείο.

Ένα 14χρονο κορίτσι κατηγορείται για ανθρωποκτονία στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 11χρονο, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν το απόγευμα της Κυριακής σε συγκρότημα κατοικιών του Ντάλας, όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί. Δύο έφηβες τσακώνονταν σε χώρο στάθμευσης και «η μία έβγαλε όπλο και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του κοριτσιού με το οποίο τσακωνόταν». Όμως, η σφαίρα τραυμάτισε θανάσιμα ένα αγόρι που έτυχε να περνά από το σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 14χρονη προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη και απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.

Με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του 11χρονου, η επιθεωρήτρια εκπαίδευσης Ουσάμα Ρότζερς δήλωσε: «Ο θάνατος ενός μαθητή είναι μια από τις χειρότερες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός. Είναι παρόμοιο με το να χάσει το παιδί του, αφού τους μαθητές τους αντιμετωπίζουμε σαν δικά μας παιδιά».

Περισσότερα από 6.000 ανήλικοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε κρούσματα ένοπλης βίας το 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

