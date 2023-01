Life

“Παγιδευμένοι” - Βασίλης Τριανταφύλλου: Το spoiler για τον Άγγελο... “άναψε φωτιές” (βίντεο)

Το απόλυτο spoiler για τον ρόλο του, που έκανε ο ηθοποιός μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, προκάλεσε αίσθηση και αδημονία στους φανατικούς τηλεθεατές της σειράς “Παγιδευμένοι” του ΑΝΤ1.

Ο Βασίλης Τριανταφύλλου ήταν καλεσμένος την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και για την προσωπική ζωή του.

Μέσα σε όλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην σειρά «Παγιδευμένοι», όπου κρατά έναν από τους βασικούς ρόλους, δίνοντας το απόλυτο spoiler για τον ρόλο του «Άγγελου», τον οποίο υποδύεται.

«Οι περισσότεροι τα έχουν με τον Άγγελο. Μηνύματα καθημερινά. Είναι και η επιτυχία του ρόλου. Θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα στα επόμενα επεισόδια και θα κρατήσει το κοινό σε μεγάλη περιέργεια. Δεν κερδίζει ο κακός. Δεν νομίζω ότι οι κακοί κερδίζουν. Θα δούμε. Σίγουρα θα ταλαιπωρήσει ο Άγγελος για αρκετά επεισόδια. Είναι ένα εκπληκτικό σενάριο. Κι εμείς κρεμόμασταν από το τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Ήμουν σίγουρος ότι αυτή η σειρά θα πετύχει» αποκάλυψε ο Βασίλης Τριανταφύλλου για τον ρόλο του, προκαλώντας αντιδράσεις στους τηλεθεατές, που περιμένουν πως και πως τα επόμενα επεισόδια της σειράς.

Παράλληλα, ο Βασίλης Τριανταφύλλου αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να παντρευτεί, καθώς πρόσφατα έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, λέγοντας «Η γνωριμία είναι 10 χρόνια, έχουμε υπάρξει και ως φίλοι. Την έπιασα στον ύπνο και της έκανα πρόταση».

