Ψευτογιατρός: Ο συνεργός, η δράση και τα θύματά του

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τουλάχιστον πέντε τα θύματά του.

Επίκληση σε διάσημα πρόσωπα από το διεθνές καλλιτεχνικό, πολιτικό και αθλητικό στερέωμα που δήθεν χρησιμοποίησαν, με θεαματικά αποτελέσματα, την προτεινόμενη θεραπεία για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας - με υποτιθέμενα πεπτίδια και βλαστοκύτταρα σε ενέσιμη μορφή - έκαναν ο 66χρονος Έλληνας φυσιοθεραπευτής και ο 72χρονος Γερμανός γιατρός, που κατηγορούνται για την απάτη σε βάρος τουλάχιστον 15 ασθενών που έπεσαν στην «παγίδα» τους και πέντε εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους.

Αυτό έγινε γνωστό στη διάρκεια παρουσίασης της υπόθεσης από την ΕΛΑΣ. για την αποδιδόμενη εγκληματική δράση εις βάρος των δύο κατηγορουμένων που φαίνεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2009, επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα, και είχε περιουσιακό όφελος άνω των 900.000 ευρώ. Στην προσπάθειά τους δε, να γίνουν πειστικοί έφθαναν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι επειδή η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν τόσο αποδοτική ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, αλλά και να αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωθείσες παθήσεις των ασθενών.

Ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, συνήθως, σε προχωρημένο στάδιο, και άλλες νευρολογικής φύσεως παθήσεις, πείστηκαν να υποβληθούν σ' αυτή τη θεραπεία, διακόπτοντας τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούσαν μέχρι τότε, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι η διακοπή αυτή συνέδραμε στο να επισπευσθεί η επέλευση του θανάτου του ασθενούς.

Φαίνεται δε πως ο 66χρονος φυσιοθεραπευτής - που άλλοτε συστηνόταν ως φυσίατρος ή νευρολόγος κι άλλοτε με την πραγματική του ιδιότητα- ήταν τόσο πειστικός που ασθενείς όχι μόνο μετέβαιναν με δικά τους έξοδα στο ιατρείο του 72χρονου Γερμανού γενικού γιατρού (συστηνόταν ως γενετιστής ή νευρολόγος) στην περιοχή της Στουτγκάρδης για να υποβληθούν σε εξέταση και να λάβουν την έγκριση για την έναρξη της δήθεν θεραπείας, η οποία ξεκινούσε με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Φιαλίδια με αμινοξέα και αμπούλες… γλυκόζης

Στην πραγματικότητα όμως οι ενέσεις που αναλάμβανε να κάνει ο Έλληνας φυσιοθεραπευτής ήταν-σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Αστυνομία- φιαλίδια με αμινοξέα «που δεν κάνουν ούτε καλό ούτε κακό», ενώ οι υποτιθέμενες ενέσεις βλαστοκυττάρων φαίνεται πως ήταν αμπούλες… γλυκόζης.

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των παθόντων, τα φιαλίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ το καθένα, ενώ οι ενέσεις με τα δήθεν βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ, ανά δόση.

Πως ξεκίνησαν οι έρευνες

Αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης, ο διευθυντής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Σταύρος Κεσελίδης, επισήμανε ότι οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2020 από το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, όταν ο αδελφός ενός εκ των θυμάτων που κατέληξε, κατήγγειλε τη δράση τους. Όπως διευκρίνισε ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ, αυτός δεν ήταν ο πρώτος χρονικά καταγεγραμμένος θάνατος, καθώς είχαν προηγηθεί σε προγενέστερο στάδιο κι άλλοι θάνατοι.

Ο κ. Κεσελίδης ανέφερε ότι ο 66χρονος, κάτοικος Αθηνών - που εξεταζόμενος ως ύποπτος στο πλαίσιο της διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - είχε καταγγελθεί το 2016 για ανάλογη απάτη. «Είχε υποβληθεί τότε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατέστη κατηγορούμενος και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του», σημείωσε ο κ. Κεσελίδης. Αυτό δεν πτόησε όμως τον «ψευτογιατρό» που συνέχισε την αναζήτηση θυμάτων μέχρι το τέλος του 2021 οπότε καταγγέλθηκε από το τελευταίο θύμα. «Διατήρησε το φυσιοθεραπευτήριό του μέχρι και το 2022 και συνέχισε να κάνεις συνεδρίες» σημείωσε ο ταξίαρχος, ενώ ερωτηθείς για τη γνωριμία του με τον συγκατηγορούμενό του γιατρό ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω της Ελληνογερμανίδας συζύγου του 66χρονου. Ο 72χρονος Γερμανός φέρεται να είχε αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα παράσχοντας ακόμη και υπηρεσίες στο χώρο εργασίας του φυσιοθεραπευτή.

Θύματα σε όλη την Ελλάδα

Τα θύματά τους, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και μεταξύ αυτών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τη Χίο, την Ηγουμενίτσα και σε περιοχή της Πελοποννήσου. Μάλιστα, οι ίδιοι οι παθόντες «από στόμα σε στόμα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κεσελίδης, μάθαιναν για την προτεινόμενη θεραπεία και τούς αναζητούσαν με την ελπίδα της υποσχόμενης πλήρους ίασης .

Για τη διερεύνηση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, σε σπίτια και κλινικές, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν φιαλίδια με σκευάσματα τα οποία κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είχαν καμία φαρμακευτική χρήση, φάκελοι με ονόματα ασθενών που περιείχαν ιατρικές εξετάσεις, ένα πιστόλι κρότου - λάμψης, ένα δίκανο και χρηματικό ποσό.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως επισήμανε ο διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ ζητήθηκε η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του 66χρονου με εισαγγελική διάταξη, αίτημα που έγινε δεκτό, αλλά κατά της διάταξης προσέφυγε ο κατηγορούμενος φυσιοθεραπευτής. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποφανθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δημοσιοποίησης είναι να αναγνωριστεί από τυχόν άλλα θύματα και πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλες καταγγελίες εις βάρος τους.

Βαρύτατες διώξεις

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απάτη (κατ' εξακολούθηση και οι δύο τελευταίες), ενώ ο φάκελος της δικογραφίας βρίσκεται στα χέρια Ανακριτή για τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης.

