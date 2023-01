Πολιτισμός

Ελεάνα Απέργη: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός

Η είδηση του θανάτου της Ελεάνας Απέργη "βύθισε" στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο.

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού Θεάτρου Ελεάνα Απέργη, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο.

Κατά την διάρκεια της υποκριτικής διαδρομής της εργάστηκε σε πολλές και μεγάλες θεατρικές σκηνές της χώρας ενώ συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του χώρου της μεταξύ των οποίων η Άννα Συνοδινού, ο Δημήρης Παπαμιχαήλ, η Μελίνα Μερκούρη, η Τζένη Καρέζη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος κ.α.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Η παρθενική της εμφάνιση στη σκηνή ήταν στη σκηνή του θεάτρου Κοτοπούλη – Ρεξ, στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, όταν ήταν ακόμη μαθήτρια. Το επαγγελματικό της ντεμπούτο έγινε το 1955, στο θέατρο – σινεμά «Διονύσια» της Καλλιθέα, με τη Νέα Ελευθέρα Σκηνή του Διονύση Παγουλάτου, στο έργο «Η απαγωγή της Σμαράγδως». Ακολούθησε η συμμετοχή της σε πολλά ακόμη θεατρικά έργα Ελλήνων αλλά και ξένων συγγραφέων, από τον Γεώργιο Ξενόπουλο μέχρι τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Στενή και μακροχρόνια ήταν η επαγγελματική σχέση της Ελεάνας Απέργη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με το οποίο συνεργάστηκε, αδιάποκα, από το 1973 έως το 1987. Κατά την περίοδο αυτή δούλεψε με σημαντικούς σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων οι Μίνως Βολανάκης, Κωστής Μιχαηλίδης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Πέλος Κατσέλης, Κώστας Μπάκας, Κώστας Τσιάνος, Γιώργος Ρεμούνδος, Γιάννης Χουβαρδάς, Πάνος Παπαϊωάννου, Γρηγόρης Μασαλάς, Γιαν Κάπλαν, Λάμπρος Κωστόπουλος, Διαγόρας Χρονόπουλος κ.α. Παράλληλα, έπαιξε σε σπουδαία έργα, κυρίως αρχαίου δράματος, όπως η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την Άννα Συνοδινού (1975), η «Μήδεια» του Ευριπίδη με την Μελίνα Μερκούρη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ(1976), η «Μήδεια» του Σενέκα με την Αντιγόνη Βαλάκου (1979), οι «Ικέτιδες» του Αισχύλου (1983), οι «Ικέτισσες» του Ευριπίδη (1985), τα οποία παρουσιάστηκαν στην Επίδαυρο και σε άλλα θέατρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η τελευταία της συνεργασία με το ΚΘΒΕ, στην δραματική σχολή του οποίου επίσης δίδασκε για πάνω από μία δεκαετία, ήταν η «Στέλλα Βιολάντη» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου στο Βασιλικό Θέατρο το 1987.

Το ΚΘΒΕ αποχαιρετά την Ελεάνα Απέργη

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Ελεάνας Απέργη, μια σημαντικής πρωταγωνίστριας του θεάτρου που υπηρέτησε την τέχνη της με ήθος, ταλέντο και συνέπεια. Υπήρξε ένα από τα βασικά στελέχη του ΚΘΒΕ, ανήκοντας στο δυναμικό του από το 1974 έως το 1987.

Στο ΚΘΒΕ η Ελεάνα Απέργη συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες όπως ο Μίνως Βολανάκης, Κωστής Μιχαηλίδης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Πέλος Κατσέλης, Κώστας Μπάκας, Κώστας Τσιάνος, Γιώργος Ρεμούνδος, Γιάννης Χουβαρδάς, Πάνος Παπαϊωάννου, Γρηγόρης Μασαλάς, Γιαν Κάπλαν, Λάμπρος Κωστόπουλος, Διαγόρας Χρονόπουλος, συμμετέχοντας σε σπουδαία έργα.

Σημαντική ήταν η παρουσία της σε παραστάσεις αρχαίου δράματος του ΚΘΒΕ που έγραψαν ιστορία όπως: «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την Άννα Συνοδινού (1975), «Μήδεια» του Ευριπίδη με την Μελίνα Μερκούρη, Ιάσονα τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τροφό την Ελεάνα Απέργη (1976), «Μήδεια» του Σενέκα με την Αντιγόνη Βαλάκου (1979), «Ικέτιδες» του Αισχύλου (1983) «Ικέτισσες» του Ευριπίδη (1985) παίζοντας τρείς φορές στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο Ηρώδειο, σε αρχαία θέατρα σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο, την Βουλγαρία και την Σοβιετική Ένωση.

Η Ελεάνα Απέργη συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε είκοσι πέντε παραγωγές. Τελευταία της συνεργασία ήταν η παράσταση «Στέλλα Βιολάντη» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου στο Βασιλικό Θέατρο το 1987. Παράλληλα, δίδαξε για δώδεκα χρόνια στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ.

