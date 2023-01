Οικονομία

Ρεύμα - ΔΕΗ: Βουτιά στις τιμές τον Φεβρουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικά χαμηλότερα είναι τα τιμολόγια σε σχέση με τον Ιανουάριο. Ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Πολύ μεγάλη μείωση, που φτάνει στο 60% σε σχέση με τον Ιανουάριο φέρνουν στις αρχικές τιμές λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Φεβρουάριο 2023 τα νέα τιμολόγια που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας. Οι τιμές που ανακοινώνουν κινούνται κάτω από τα 0,20 ευρώ η κιλοβατώρα (0,199 ευρώ η κιλοβατώρα η ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες), όταν τον Ιανουάριο ήταν 0,489 ευρώ η κιλοβατώρα.

Η τελική τιμή, ωστόσο, που θα πληρώσουν οι καταναλωτές θα οριστικοποιηθεί μετά τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος των επιδοτήσεων του Φεβρουαρίου, που αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να γίνουν πιθανότατα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, θα είναι μεν χαμηλότερες, ωστόσο, δεν αναμένονται αλλαγές σε σχέση με το μοντέλο που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις θα διαμορφωθούν έτσι ώστε η τελική λιανική τιμή για τον καταναλωτή να είναι κοντά στα 15 έως 18 ευρώ λεπτά του ευρώ η κιλοβατώρα.

Η σημαντική πτώση των τιμών για το Φεβρουάριο οφείλεται στην μείωση που έχουν καταγράψει οι τιμές χονδρικής τον Ιανουάριο.

Οι χρεώσεις Φεβρουαρίου της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο αρχική τιμή 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα από 0,489 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο και 0,380 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο.

Αυτό σημαίνει ότι η μείωση της τιμής συγκριτικά με τον Ιανουάριο είναι της τάξης του 59,3%.

Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, η αρχική τιμή του Φεβρουαρίου διαμορφώνεται στα 0,211 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,501 ευρώ τον Ιανουάριο και 0,392 τον Δεκέμβριο.

Η νυχτερινή χρέωση είναι 0,158 ευρώ η κιλοβατώρα, έναντι 0,448 τον Ιανουάριο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση των τιμολογίων από τους υπόλοιπούς προμηθευτές ρεύματος, που επίσης αναμένονται μειωμένα σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Συνάντηση Θεοδωρικάκου με 27 πρέσβεις της ΕΕ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: “Βρέθηκε” ο ένας δράστης

Meat Loaf: Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης που “έγραψε” Ιστορία