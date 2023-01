Κόσμος

“Qatar Gate” - Δικηγόρος Παντσέρι: Η Καϊλή υπερασπίζεται τον εαυτό της, ο πελάτης μου θα πει την αλήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του Παντσέρι υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν είναι ο εγκέφαλος του Qatargate αλλά μόνο ο ενδιάμεσος.



«O πελάτης μου λυπάται που με την συμπεριφορά του, ζημίωσε την αριστερά, την πολιτική του παράταξη», δήλωσε ο Λοράν Κεν, δικηγόρος του Αντόνιο Παντσέρι, στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

«Στην αρχή είχε έλθει σε επαφή με την αριστερά του Κατάρ, η οποία βρίσκεται πολύ δεξιότερα από τα δικά μας μέτρα και σταθμά, αλλά έχει δείξει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμβάλλοντας από το 2017 μέχρι το 2019 στη βελτίωση της κατάστασης. Μια σχέση η οποία ήταν συμβατή με τις ιδέες του Παντσέρι την οποία, όμως, πρόδωσε εντελώς από την στιγμή που πήρε τα χρήματα», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Εξήγησε, δε, ότι «ο πελάτης του άρχισε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την βελγική δικαιοσύνη λίγο πριν τα Χριστούγεννα», από την στιγμή που «είναι 68 ετών και η δίκη πρόκειται να αρχίσει, πιθανώς, όταν θα είναι 72», «Θέλει να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η υπόθεση», δήλωσε ο Λοράν Κέν.

Σε σχετική ερώτηση της Corriere, απαντά: «ο Παντσέρι κατηγορείται ότι είναι διευθαρμένος διότι πριν από το 2019 ήταν ευρωβουλευτής και ότι είναι διαφθορέας επειδή θεωρείται αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο την διαφθορά». Ο συνήγορος υπεράσπισής του επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία του πελάτη του προβλέπει καταδίκη σε πέντε χρόνια φυλάκισης, από τα οποία θα εκτίσει μόνον το ένα σε σωφρονιστικό ίδρυμα και θεωρεί ότι «είναι μια μέση ποινή», για τα δεδομένα της υπόθεσης.

Με αναφορά στην κατάθεση της Έυας Καϊλή, την οποία υπενθυμίζει η Corriere, και την δήλωση «η τσάντα που βρέθηκε σπίτι της ήταν του Παντσέρι», ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή τόνισε: «η Καϊλή προσπαθεί να υπερασπίσει την εαυτό της. Ο Παντσέρι θα μιλήσει, θα πει την αλήθεια. Η συμφωνία με την εισαγγελία προβλέπει μια προκαταρκτική δήλωση, αλλά δεν θα είναι ο κατήγορος των άλλων».

Σχολιάζοντας την δήλωσή του ότι «ο Παντσέρι δεν είναι ο εγκέφαλος της οργάνωσης», ο συνήγορος υπεράσπισής του, εξήγησε: «Είναι ένας από τους ιθύνοντες μιας οργάνωσης που δεν έχει μορφή πυραμίδας, με έναν μεγάλο αρχηγό σε μαφιόζικο στιλ. Υπάρχουν άτομα του Κατάρ και του Μαρόκου, τα οποία προτείνουν την διαφθορά σε άλλα άτομα. Ο Παντσέρι είναι μόνον ο ενδιάμεσος. Δεν μιλά γαλλικά ή αγγλικά, μόνον ιταλικά. Είναι δύσκολο, λοιπόν, να είναι ο αρχηγός και να συζητά με το Κατάρ και το Μαρόκο».

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, η συμφωνία συνεργασίας δεν αφορά την κόρη του και την σύζυγό του, αλλά «ελπίζει και σε μια δική τους, καλύτερη μεταχείριση».

Σε σχέση, τέλος, με τις συνθήκες κράτησης του Παντσέρι, ο Λοράν Κέε υπογράμμισε: «Κρατείται στο Σαν Ζιλ, μια από τις δυο χειρότερες φυλακές του Βελγίου. Πολλοί δικαστές αναγνώρισαν ότι στο σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα, οι συνθήκες δεν σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο πελάτης μου είναι στην ίδια κατάσταση με τους άλλους κρατούμενους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός - Καταγγέλλων: Πήρε 35000 ευρώ, παρουσιάζοντας τα “φάρμακα” με... “χολιγουντιανή παράσταση”

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1:Ο Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας

Ερρίκος Ανδρέου: πέθανε ο σύζυγος της Νόρας Βαλσάμη