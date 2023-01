Κοινωνία

Ψευτογιατρός – Κούγιας: Δεν έχει χρήματα, αλλά σπίτι εκτός σχεδίου με κοτέτσι

Ο εκπρόσωπος του 47χρονου μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την υπόθεση που έχει προκαλέσει νέο σοκ.

«Ο κύριος που εκπροσωπώ, δεν γνωρίζει κάτι, γιατί δεν του έχει αποδοθεί καμία κατηγορία», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο Αλέξης Κούγιας, εκπροσωπώντας τον 66χρονο που κατηγορήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία για ανθρωποκτονίες, γνωστός ως ψευτογιατρός.

Σύμφωνα με τον νομικό, «δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για σύλληψή του. Η ΕΛ.ΑΣ. διαρρέει διάφορα αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει», χωρίς όμως να του έχουν ασκηθεί διώξεις.

«Η πρώτη προϋπόθεση για τη σύλληψή του είναι να είναι ύποπτος φυγής, να έχει διαπράξει κι άλλα εγκλήματα», τόνισε και κατηγόρησε τις Αρχές ότι, «διαπράττουν παρανομίες», αφού «γίνεται μυστική προανάκριση και διαρρέουν στοιχεία της προς τα έξω».

Όπως τόνισε ο Αλέξης Κούγιας, «δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Πρέπει να τον καλέσουν να δώσει προανάκριση».

Κατηγόρησε επιπλέον τις Αρχές για την παρουσίαση της υπόθεσης, αλλά και τη δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων του και φωτογραφιών του. «Για να ασκηθεί ποινική δίωξη, πρέπει πρώτα να κληθεί να δώσει εξηγήσεις», σημείωσε.

Επεσήμανε πως, έξω από το σπίτι του 66χρονου φυσιοθεραπευτή είναι κάμερες, ενώ ο ίδιος «είναι καρκινοπαθής εδώ και δέκα χρόνια και δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή» και δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον Γερμανό συγκατηγορούμενό του.

«Δεν έχει χρήματα, ούτε τραπεζικό λογαριασμό, ένα αυτοκίνητο 25 ετών ,το εσωτερικό του σπιτιού του είναι εκτός σχεδίου με κοτέτσι και σκυλάκια που έχουν μαζέψει η οικογένεια», είπε σημειώνοντας πως γίνεται και σε αυτήν την υπόθεση «λαϊκό δικαστήριο».

Σε κάθε περίπτωση, μετά τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας και τα δημοσιέυματα του Τύπου, τα περιουσιακά στοιχεία του 66χρονου μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει ροές μαύρου χρήματος, οι οποίες να σχετίζονται με τη δραστηριότητά του και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων ενεργειών η Αρχή θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και θα εκδώσει δέσμευση περιουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε πως, ο ίδιος πληρώνεται από απόστρατος του οποίου τη γυναίκα έχει θεραπεύσει ο 66χρονος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Αλέξης Κούγιας αναφερόταν:

«Συνταξιούχος ανώτατος αξιωματικός του στρατού, του οποίου συγγενικό πρόσωπο, πάσχον από σκλήρυνση κατά πλάκας σε προχωρημένο στάδιο, βοήθησε επί σειρά ετών ο επίλεκτος φυσιοθεραπευτής κ. Δ.Τ. να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, μου ζήτησε να αναλάβω τη νομική εκπροσώπηση και όχι την υπεράσπιση, αφού μέχρι τώρα δεν κατηγορείται για τίποτα, του κου Δ.Τ.

Ζήτησα να τον γνωρίσω προσωπικά και ακολούθως, αφού μελετήσω τη δικογραφία, να αποφασίσω αν μπορώ να αναλάβω την υπόθεσή του.

Σήμερα το πρωί είχαμε ραντεβού στο γραφείο μου, αλλά δυστυχώς λόγω του αποκλεισμού της κατοικίας του από δημοσιογράφους και κάμερες της τηλεοράσεως ήταν αδύνατο να εξέλθει από αυτό και έτσι αναγκάστηκα εγώ να τον επισκεφθώ στο σπίτι του.

Έκπληκτος, εν αντιθέσει με αυτά που προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαπίστωσα ότι ο δήθεν κάτοικος βίλας με κάμερες ασφαλείας κατοικεί σε ένα χαμόσπιτο περίπου 100 τμ, το οποίο έχει κτισθεί σε ένα εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο, όχι μεγαλύτερο των 500 τμ, και στο οποίο υπάρχει ένα κοτέτσι, ένα σπιτάκι τριών αδέσποτων σκύλων και ένα αυτοκίνητο ερειπωμένο 25 ετών.

Το εσωτερικό του σπιτιού είναι επιπέδου απόλυτης φτώχειας και δεν έχει σε καμία περίπτωση την εικόνα της δήθεν βίλας ενός πλούσιου εγκληματία απατεώνα.

Συζητώντας μαζί του με έγγραφα στοιχεία με ενημέρωσε ότι επί 40 χρόνια ήταν επίλεκτος με ιδιαίτερη επιστημονική υποδομή φυσιοθεραπευτής και, όταν θα κληθεί από τη Δικαιοσύνη και εφόσον είμαι δικηγόρος του, θα παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία του επιστημονικού βιογραφικού του, ότι ήταν επί χρόνια φυσιοθεραπευτής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ότι ήταν επί χρόνια προσωπικός φυσιοθεραπευτής κορυφαίων τενιστών, αθλητών του στίβου και αθλητών του ποδοσφαίρου και ότι έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται έναν πραγματικό φυσιοθεραπευτή με υψηλού επιπέδου σπουδές και με μετεκπαίδευση, είτε για να αποθεραπευτούν, όταν πάσχουν από ορθοπεδικές παθήσεις που θεραπεύονται, είτε για να βελτιώσουν τις συνθήκες του επιπέδου της ζωής τους, όταν είναι παράλυτοι ή πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ή από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Με ενημέρωσε επίσης ότι η σχέση του με έναν Γερμανό επίλεκτο καθηγητή ιατρικής οφείλεται στην επιλογή του από τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος είχε εκατοντάδες ασθενείς πριν τον επιλέξει ως φυσιοθεραπευτή από την Ελλάδα, και ότι ουδεμία οικονομική σχέση είχε ή έχει με τις αμοιβές του συγκεκριμένου Γερμανού ιατρού, ο οποίος είναι ειδικός στη βοήθεια των πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφού το οικονομικό σκέλος των θεραπειών των ασθενών, τους οποίους φρόντιζε με την επιστήμη του, το διαχειριζόταν αποκλειστικά ο ίδιος.

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε μέχρι τώρα μόνο την κατάθεση προσφυγής κατά της διατάξεως της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επέτρεπε, κατά τη νομική μας άποψη απαραδέκτως νομικά και ουσιαστικά, τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του και των στοιχείων της ταυτότητός του.

Η μοναδική νομική εντολή, την οποία έχω λάβει, αφού τον ενημέρωσα για τα δικαιώματά του, είναι να μηνύσω και να ενάγω τους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εντελώς παράνομα δημοσιοποιούν το περιεχόμενο προανακριτικών καταθέσεων φερομένων ως παθόντων και εξαπατηθέντων από τον φυσιοθεραπευτή κο Δ.Τ., αφού αυτό ρητώς απαγορεύεται (ά. 38 ν. 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), αλλά κυρίως γιατί η προανακριτική διαδικασία είναι μυστική (ά. 241, 147 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Το γραφείο μας θέλει να ενημερώσει όλη την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει γίνει αποδέκτης όλης αυτής της παράνομης αστυνομικής συμπεριφοράς μέχρι τώρα, ότι ο εντολέας μας δεν έχει κληθεί σε αυτό το προανακριτικό στάδιο ούτε καν για να λάβει αντίγραφα της σχηματιζομένης δικογραφίας και να δώσει σύμφωνα με το άρθρο 244 ΚΠΔ εξηγήσεις ως ύποπτος και το κυριότερο απ’ όλα, δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη εις βάρος του για οιοδήποτε αδίκημα, αφού αυτό δικονομικά μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αφού λάβει βεβαίως πρώτα αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία, το τονίζουμε και πάλι, σχηματίζεται υπό μυστική διαδικασία και ακολούθως, εφόσον δώσει εξηγήσεις, ο αρμόδιος Εισαγγελέας είτε θα τις θεωρήσει επαρκείς και θα θέσει την υπόθεση στο αρχείο, είτε θα ασκήσει ποινική δίωξη και ανάλογα με την ποιότητα των εγκλημάτων είτε θα παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο, είτε θα την παραπέμψει σε τακτικό Ανακριτή, όπου και πάλι θα κληθεί ο κ. κατηγορούμενος μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, να παρουσιαστεί και να απολογηθεί.

Σήμερα κατ’ εντολή του κου Δ.Τ. και της συζύγου του μετέβην στο Α.Τ. Κορωπίου, όπου ζήτησα την άμεση απομάκρυνση από τον χώρο προ του σπιτιού του κου Δ.Τ. των τηλεοπτικών συνεργείων και των δημοσιογράφων, άλλως θα βρεθώ στη δύσκολη θέση κατ’ εντολή του κου Δ.Τ και της συζύγου του κας Σ.Τ., παλαιάς πρωταθλήτριας του στίβου στην Ελλάδα, να υποβάλω μήνυση για τη διάπραξη εις βάρος τους της απρόκλητης έργω εξύβρισης και να ζητήσω τη σύλληψη των δημοσιογράφων και καμεραμάν με την αυτόφωρη διαδικασία, διαδικαστική πράξη, την οποία δεν επιθυμώ σε καμία περίπτωση να ενεργοποιήσω.

Ενόψει των ως άνω παρακαλώ πρώτον τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και ειδικά τον εκπρόσωπο τύπου να σταματήσουν όλη αυτή την παράνομη συμπεριφορά τους εις βάρος του κου Δ.Τ., όπως επίσης το ίδιο να πράξουν και όλοι όσοι δημοσιοποιούν παρανόμως προανακριτικό υλικό κατόπιν αυτής της παράνομης συμπεριφοράς των αξιωματικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει ασκηθεί οιαδήποτε ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου, αλλά και αν συμβεί αυτό, και πάλι απαγορεύεται αυτή η συμπεριφορά, διότι όλοι έχουν την υποχρέωση να σεβαστούν το τεκμήριο της αθωότητας, διαφορετικά θα έλθω στη δύσκολη θέση να κινηθώ με μηνύσεις και αγωγές εναντίον τους.

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε καμία περίπτωση την επανάληψη παράνομων συμπεριφορών των μμε και την παράνομη εκμετάλλευση μιας δικαστικής υποθέσεως ως μέσον πλουτισμού χαμηλοτάτου δημοσιογραφικού και ηθικού επιπέδου προσώπων, όπως συνέβη με τις υποθέσεις Λιγνάδη, Φιλιππίδη, Σ.Π. κ.α.

Αθήνα, 21/01/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

