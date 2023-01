Οικονομία

Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή

Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.

Τη διερεύνηση τυχόν ύπαρξης μαύρου χρήματος στην υπόθεση του αποκαλούμενου ως νέου ψευτογιατρού από τα Καλύβια, σε βάρος ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, προχωρεί με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη, ήρθε μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και της δημόσιες δηλώσεις της αστυνομίας για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του φυσιοθεραπευτή, ο οποίος εμφανίζεται να παρείχε έναντι αδράς αμοιβής -ως μη όφειλε- ιατρικές υπηρεσίες σε βαριά πάσχοντες προκαλώντας -ενδεχομένως- βαρύτατες βλάβες στην υγεία τους.

Η Αρχή εφόσον διαπιστώσει παράνομες ενέργειες, θα εκδώσει διάταξη δέσμευση περιουσίας, αν και νομικές πηγές εκτιμούν ότι η ενημέρωση της Αρχής θα έπρεπε να έχει γίνει αρμοδίως και μάλιστα προ πολλού, όταν δηλαδή ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του (μια υπόθεση το 2016 και μια το 2020) ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα -ενδεχομένως- να εξαφανιστούν στοιχεία.

Η παράνομη δράση του κρατά περισσότερα από 14 χρόνια, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες ακόμη θύματα.

Κούγιας: Δεν έχει χρήματα, αλλά σπίτι εκτός σχεδίου με κοτέτσι

«Ο κύριος που εκπροσωπώ, δεν γνωρίζει κάτι, γιατί δεν του έχει αποδοθεί καμία κατηγορία», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο Αλέξης Κούγιας, εκπροσωπώντας τον 66χρονο που κατηγορήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία για ανθρωποκτονίες, γνωστός ως ψευτογιατρός.

Σύμφωνα με τον νομικό, «δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για σύλληψή του. Η ΕΛ.ΑΣ. διαρρέει διάφορα αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει», χωρίς όμως να του έχουν ασκηθεί διώξεις.

«Δεν έχει χρήματα, ούτε τραπεζικό λογαριασμό, ένα αυτοκίνητο 25 ετών ,το εσωτερικό του σπιτιού του είναι εκτός σχεδίου με κοτέτσι και σκυλάκια που έχουν μαζέψει η οικογένεια», είπε σημειώνοντας πως γίνεται και σε αυτήν την υπόθεση «λαϊκό δικαστήριο».

