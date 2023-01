Κόσμος

Σουηδία: Ακροδεξιοί έκαψαν το “κοράνι” (εικόνες)

Διαδηλώσεις ακροδεξιών κατά της Τουρκίας κατέληξαν σε κάψιμο του κορανιού, ενώ η διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών οξύνεται.

Διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Στοκχόλμη κατά της Τουρκίας και της προσπάθειας της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του κάψιμου ενός αντιγράφου του Κορανίου, αύξησαν απότομα την ένταση με την Τουρκία, την ώρα που η σκανδιναβική χώρα χρειάζεται την υποστήριξη της Άγκυρας για να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πίσω από μεταλλικά διαχωριστικά, ο Ράσμους Παλουντάν, ο σουηδοδανός εξτρεμιστής ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs (Hard Line), αντιισλαμιστής και πολέμιος της μετανάστευσης, όπως είχε ανακοινώσει, έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Αν δεν πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει εδώ ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να πάει να ζήσει αλλού", δήλωσε σε ομιλία του που διήρκησε σχεδόν μια ώρα ο Παλουντάν, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν διαδηλώσεις όπου έχει κάψει αντίγραφο του Κορανίου.

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τόμπιας Μπίλστρομ δήλωσε ότι οι ισλαμοφοβικές προκλήσεις είναι αποτρόπαιες. "Η Σουηδία έχει μεγάλη ελευθερία έκφρασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σουηδική κυβέρνηση ή εγώ υποστηρίζουμε τις απόψεις που εκφράστηκαν", δήλωσε ο Μπίλστρομ σε μήνυμά του στο Twitter.

Δεν ήταν δυνατή αμέσως η επικοινωνία με τον Παλουντάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα σχόλιο, μεταδίδει το Reuters. Στην άδεια που έλαβε από την αστυνομία αναφέρεται ότι η διαμαρτυρία του οργανώθηκε κατά του Ισλάμ και αυτού που αποκάλεσε ως προσπάθεια του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να επηρεάσει την ελευθερία της έκφρασης στη Σουηδία.

Η σουηδική αστυνομία έκρινε χθες, Παρασκευή ότι το Σύνταγμα και οι ελευθερίες στη διαδήλωση και της έκφρασης στη Σουηδία δεν δικαιολογούν την απαγόρευση αυτής της διαδήλωσης στο όνομα της δημόσιας τάξης.

"Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη χυδαία επίθεση στο ιερό μας βιβλίο... Είναι εντελώς απαράδεκτο να επιτραπεί αυτή η αντιισλαμική πράξη, που στοχεύει μουσουλμάνους και προσβάλλει τις ιερές μας αξίες, υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης", ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding the Burning of the Holy Quran in Sweden https://t.co/HvTYBumuUD pic.twitter.com/HIEZP7ED1k — Turkey Foreign Affairs (@TRForeignAffair) January 21, 2023

Η ανακοίνωσή του εκδόθηκε όταν ο ακροδεξιός πολιτικός έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου κοντά στην πρεσβεία της Τουρκίας. Το τουρκικό υπουργείο προέτρεψε τη Σουηδία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά των δραστών και κάλεσε όλες τις χώρες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά της ισλαμοφοβίας.

Χωριστή διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη υπέρ των Κούρδων και κατά του αιτήματος της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ομάδα φιλότουρκων διαδηλωτών πραγματοποίησε επίσης συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία. Και οι τρεις κινητοποιήσεις είχαν λάβει άδεια από την αστυνομία.

