Missing Alert: Πού εντοπίστηκε ο 16χρονος αγνοούμενος

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 16χρονου. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".



Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 16χρονου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Παλλήνης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση του 16χρονου, για τον οποίο είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

"Η περιπέτεια του Ηλία Δ., 16 ετών, έληξε σήμερα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Ηλίας Δ. βρέθηκε στην περιοχή της Κυψέλης και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Ηλία Δ. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί."

