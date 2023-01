Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 16χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση αγοριού. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του 16χρονου.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από την περιοχή της Παλλήνης.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

"Στις 15.01.2023, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παλλήνης, ο ανήλικος Ηλίας Δ. 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ηλίας Δ. έχει ύψος 1.62μ., ζυγίζει 46 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

