Νίκος Ξανθόπουλος: Η ΑΕΚ αποχαιρετά τον φίλο της

Τον φίλαθλο και διακριμένο μέλος της, Νίκο Ξανθόπουλο, αποχαιρετά η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Το δικό της αντίο είπε η ΑΕΚ στον Νίκο Ξανθόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο ηθοποιός ήταν φίλος, αλλά και μέλος της ΠΑΕ, που τον αποχαιρέτισε μέσω ανάρτησης στα social media.

"Η ΠΑΕ ΑΕΚ και σύσσωμη η οικογένεια της ομάδας μας εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη και οδύνη για την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ξανθόπουλου. Ο Νίκος Ξανθόπουλος σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο για τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα, ενώ αποτέλεσε διακεκριμένο μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσοι νιώθουν πως με την απώλειά του χάνεται κι ένα ιδιαίτερο κομμάτι της δικής τους ζωής", τονίζεται στην ανάρτηση.

