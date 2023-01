Κόσμος

Τουρκία – Εκλογές: “Κλείδωσε” η ημερομηνία

Σε συνάντησή του με νέους ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν την ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Τουρκία θα διεξαγάγει εκλογές στις 14 Μαΐου, έναν μήνα νωρίτερα από την προγραμματισμένη.

Το γραφείο του προέδρου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με τον Ερντογάν να ανακοινώνει την ημερομηνία κατά τη διάρκεια συνάντησης με νεαρούς ψηφοφόρους στη βορειοδυτική επαρχία Μπρούσα αργά το Σάββατο.

"Θα κάνω χρήση της δικαιοδοσίας μου για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα στις 14 Μαΐου", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους κατά τη συνάντηση αυτή, διευκρινίζοντας ότι "δεν πρόκειται για πρόωρες εκλογές αλλά για μια προσαρμογή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η (ημερομηνία) των εξετάσεων".

"Είμαι ευγνώμων στον Θεό που θα περπατήσουμε δίπλα-δίπλα με σας, τη νεολαία μας που ψηφίζει για πρώτη φορά, στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου", είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στους νέους αυτούς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δοθεί μάχη στήθος με στήθος στις κοινοβουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές, που θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ερντογάν κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που έχει τα ηνία της χώρας, η οποία είναι περιφερειακή στρατιωτική δύναμη, μέλος του ΝΑΤΟ και μεγάλη αναδυόμενη οικονομία της αγοράς.

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου, αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει πρωτύτερα ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί νωρίτερα. Αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος AKP είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι εκλογές τον Ιούνιο θα μπορούσαν να συμπέσουν με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν.

