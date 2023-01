Συνταγές

Καροτόσουπα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Εύκολη, γρήγορη, γευστική και υψηλής διατροφικής αξίας είναι η συνταγή, που ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για τους τηλεθεατές της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μια εξαιρετική συνταγή για καροτόσουπα βελουτέ θα τους τρελάνει μικρούς και μεγάλους ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια πεντανόστιμη σούπα με καρότο, με υψηλή διατροφική αξία και με βελούδινη υφή, προτείνοντας σερβίρισμα με γιαούρτι και κατανάλωση της, ενώ η σούπα είναι ζεστή και αχνιστή.

Υλικά για την καροτόσουπα

2 κ.σ. ελαιόλαδο ή βούτυρο

7-8 μέτρια τρυφερά καρότα (700 γραµ.)

1 γλυκοπατάτα κόκκινη (ή μια μεγάλη πατάτα)

1 μικρό κρεμμύδι

1 τρυφερό πράσο

1 κλωνάρι σέλερι

1 lt ζωμό λαχανικών (ή κότας)

1 κ.σ. φρέσκο τζίντζερ τριμμένο

1 πρέζα/ες κύμινο

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

1 φλούδα πορτοκαλιού (μικρό κομμάτι)

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

λίγο σχοινόπρασο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση - Καροτόσουπα βελουτέ

Καθαρίζουμε όλα τα λαχανικά και τα ψιλοκόβουμε.

Σε μία μέτρια κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο ή το βούτυρο να ζεσταθεί. Σοτάρουμε τo ψιλοκομμένα πράσο, κρεμμύδι, σέλερυ για 3 λεπτά.

Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τη γλυκοπατάτα και τα καρότα σε μικρά καρέ.

Τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα.

Σοτάρουμε για 3 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν και στη συνέχεια προσθέτουμε το ζωμό.

Αφήνουμε την καροτόσουπα να βράσει για 25 λεπτά.

Βγάζουμε τη σούπα από τη φωτιά αφού μαλακώσουν τα λαχανικά και τα πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ. Έτσι, γίνεται η καροτόσουπα βελουτέ.

Ξαναβάζουμε την καροτόσουπα σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε τα μπαχαρικά και αφήνουμε να βράσει για άλλα 5 λεπτά. Αφαιρούμε τη φλούδα πορτοκαλιού.

Προσθέτουμε λίγο χυμό πορτοκάλι και ελέγχουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρουμε την καροτόσουπα με κρουτόν και λίγο γιαούρτι γιαούρτι ή ταχίνι στην vegan εκδοχή της.

Μυστικά

Καλό είναι στη βελουτέ σούπα να είναι όλα τα λαχανικά ψιλοκομμένα για να βράζουν στον ίδιο χρόνο.

Για πιο λεία και βελούδινη βελουτέ, περνάμε τη βελουτέ σούπα από ένα λεπτό σουρωτήρι σινουά, για να σιγουρευτούμε ότι δεν θα έχει μέσα κομματάκια λαχανικών.

Πιέστε με μία κουτάλα τα υλικά στο σινουά και ρίξτε λίγο ζωμό ή νερό πιέζοντας, ώστε να βοηθήσετε τον πολτό να αραιώσει και να περάσει εύκολα από τη σίτα.

Η βελουτέ σούπα εύκολα πυκνώνει με λίγο βρασμό επιπλέον μετά την πολτοποίηση και εύκολα αραιώνει με την προσθήκη ζωμού μετά την πολτοποίηση. Εξαρτάται καθαρά από εσάς πώς την προτιμάτε.

