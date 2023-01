Αθλητικά

Australian Open: Ο Τζόκοβιτς έκανε επίδειξη δύναμης και πέρασε στα προημιτελικά

Ο Σέρβος πρωταθλητής είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Αλεξ Ντε Μινόρ, μετά από καταπληκτική εμφάνιση χωρίς να δείξει ότι ταλαιπωρείται από τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο 35χρονος Σέρβος σταρ επικράτησε με 6-2, 6-1, 6-2 του 23χρονου Αυστραλού και πέρασε στα προημιτελικά του Australian Open για 13η φορά στην καριέρα του.

Το επόμενό του εμπόδιο είναι ο Ρώσος Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο «Νόλε» έδειξε πως είναι σ' εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει την προσπάθεια για τον δέκατο τίτλο του στη Μελβούρνη.

Να σημειωθεί ότι στα προημιτελικά έχει περάσει και ο Σεμπ Κόρντα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις Αμερικανοί σε οκτάδα μεγάλου τουρνουά για πρώτη φορά μετά το US Open 2003, με τους Άγκασι, Μπλέικ και Σινέπρι.

