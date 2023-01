Κόσμος

Ακάρ: Αν θέλουν Σουηδία και Φινλανδία να μπουν στο ΝΑΤΟ πρέπει να…

Τα «ανατολίτικα παζάρια» για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ συνεχίζονται. Οι απαιτήσεις που πρόβαλλε ο Τούρκος Υπουργός ‘Άμυνας.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους διοικητές των μονάδων, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει οι δύο χώρες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Όπως (Σουηδία και Φινλανδία) θέλουν να συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ για την αμυντική θωράκιση των χωρών τους, έτσι θέλουμε κι εμείς να συνεργαστούν μαζί μας και να μας υποστηρίξουν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Θέλουν την υποστήριξή μας για την άμυνα και την ασφάλεια των χωρών τους, αλλά απορρίπτουν τα αιτήματά μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν μπορεί να αγνοούνται όλες αυτές οι άθλιες, επαίσχυντες και απαίσιες ενέργειες εναντίον της Τουρκίας, του προέδρου μας, της σημαίας μας, του Κορανίου και των ιερών αξιών μας και να παραμένουμε σιωπηλοί και αδιάφοροι» είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι «αν συνεχιστεί έτσι, η στάση και η συμπεριφορά μας είναι ξεκάθαρη. Περιμένουμε από τη Σουηδία και τη Φινλανδία να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, δείχνοντας το συντομότερο δυνατό την ισχύ και τη δύναμη του κράτους τους και να βάλουν τέλος στις απαίσιες και κατάπτυστες ενέργειες. Αν γίνουν αυτά, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα».

