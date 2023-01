Κόσμος

Ερντογάν σε Σουηδία: Μην περιμένετε στήριξη από εμάς στο ΝΑΤΟ

Οργή του Τούρκου Προέδρου προς τη Σουηδία, μετά τα περιστατικά του Σαββάτου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα F-35.

«Μην περιμένετε υποστήριξη από εμάς στο ΝΑΤΟ», διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν προς τη Σουηδία, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά το οποίο επιβεβαίωσε ότι, οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου.

«Η πιο κατάλληλη ημερομηνία για εκλογές είναι 14η Μαϊου. Εάν το κοινοβούλιο μας δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα λάβω την απόφαση ως Πρόεδρος», είπε σχετικά ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Μιλώντας για τη Σουηδία και όσα έγιναν το περασμένο Σάββατο, όταν ακροδεξιοί έκαψαν ομοίωμα του Κορανίου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας σημείωσε πως, «τα όρια των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου φτάνουν μέχρι εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του άλλου ατόμου. Επομένως, η άσχημη πράξη στη Σουηδία αποτελεί προσβολή για τους μουσουλμάνους. Γνωρίζουμε ότι από τις Σταυροφορίες, η έννοια του Ισλάμ και των Τούρκων έχουν εξισωθεί. Αυτή η ενέργεια είναι ένδειξη ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος εδώ και αιώνες. Υπό την προστασία των δυνάμεων ασφαλείας σας, θα διαπράξει αυτή την ατιμία. Κανένα άτομο δεν έχει το δικαίωμα να παρενοχλεί τους αγίους των μουσουλμάνων ή άλλων θρησκειών. Ας μην περιμένουν κανένα καλό από εμάς όσον αφορά την αίτηση στο ΝΑΤΟ. Θα έχετε τρομοκρατικές οργανώσεις να περιφέρονται στους δρόμους σας, τότε θα περιμένετε υποστήριξη από εμάς. Μην περιμένετε καμία υποστήριξη από εμάς στο ΝΑΤΟ».

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Τουρκίας-ΗΠΑ για τα F35

Ο δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων για τα F-35 μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον. Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν στη συνέχιση των διαβουλεύσεων και η τρίτη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα την άνοιξη του 2023.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αγορά συστημάτων αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απομακρύνουν την Τουρκία από το έργο F-35. Οι ΗΠΑ, που δεν παρέδωσαν τα F-35 που παράγονται για την Τουρκία, δεν επέστρεψαν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου 400 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Τουρκία στο πλαίσιο του έργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις μέσω της επόμενης συνάντησης που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα την άνοιξη του 2023.

