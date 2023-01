Life

“Χρυσά Βατόμουρα”: Οι υποψηφιότητες του Τομ Χανκς

Οι υποψηφιότητες για τα αντιβραβεία «Χρυσά Βατόμουρα». «Πρωταγωνιστής» ο Τομ Χανκς.

Η ταινία «Έλβις» στην οποία έπαιξε πρόσφατα είναι μεταξύ των φαβορί για τα Όσκαρ, όμως ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Τομ Χανκς είναι φέτος υποψήφιος για τρία «Χρυσά Βατόμουρα», τα σατιρικά αντιβραβεία που απονέμονται στις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.

Ο ηθοποιός κρίθηκε «άξιος» για τα Βατόμουρα για τον ρόλο του μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ αλλά και για τον Τζεπέτο, τον ρόλο που υποδύθηκε στο ριμέικ της ταινίας «Πινόκιο» της Disney.

Οι διοργανωτές της Χρυσών Βατόμουρων θεωρούν ότι στην ταινία «Έλβις» ο Τομ Χανκς έδωσε «τη γελοιωδέστερη ερμηνεία της χρονιάς 2022». Επίσης, «από κοινού με το γεμάτο λάτεξ πρόσωπό του και τη γελοία προφορά του» διεκδικεί το βραβείο του «χειρότερου ζευγαριού στην οθόνη».

Αν και η ταινία και ο πρωταγωνιστής της, ο Όστιν Μπάτλερ, επαινέθηκαν από τους κριτικούς, ο Τομ Χανκς, στον ρόλο του μάνατζερ του Έλβις, δέχτηκε τα πυρά τους.

Ο «Πινόκιο» περιλαμβάνεται στις πέντε ταινίες που διεκδικούν το βραβείο της «χειρότερης» της χρονιάς, μαζί με τη βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε «Βlonde».

Τα «Χρυσά Βατόμουρα» απονέμονται κάθε χρόνο από το 1981, την παραμονή της τελετής των Όσκαρ. Οι «τυχεροί» νικητές παραλαμβάνουν ένα βραβείο που περιλαμβάνει ένα βατόμουρο, σε μέγεθος μπάλας του γκολφ, τοποθετημένο πάνω σε μια μπομπίνα κινηματογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

