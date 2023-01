Life

“The 2Night Show” – Μάρα Ζαχαρέα: Όταν είδα τον Ρουσόπουλο είπα “αυτόν θα τον παντρευτώ”

Η δημοσιογράφος και κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου του Star για πρώτη φορά στον Γρηγόρη Αρναούοτογλου.

Τη Μάρα Ζαχαρέα υποδέχθηκε για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στην επιστροφή της εκπομπής του, που ξεκίνησε σε live μετάδοση προλόγισε το μαγνητοσκοπημένο κομμάτι της συνάντησής του με τη δημοσιογράφο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απώλεια του πατέρα της.

«Η πρώτη κυρία που κάνει ποδαρικό είναι η Μάρα Ζαχαρέα. Είναι αυτό που κάποιες φορές έρχονται παράξενες στιγμές που είναι μέσα στην ζωή. Όταν κάναμε την συνέντευξη, ήταν μια συνηθισμένη ημέρα. Από την συνέντευξη μέχρι σήμερα μεσολάβησε ο χαμός του μπαμπά της και σήμερα (Δευτέρα, 23/1), αν δεν κάνω λάθος, έγινε κι η ταφή. Θέλω να πω συλλυπητήρια στην Μάρα Ζαχαρέα, σε όλη την οικογένεια. Είναι αυτά τα παράξενα παιχνίδια που παίζει η ζωή κι εννοείται ότι δεν αναφερθήκαμε σε τέτοιο θέμα. Ουσιαστικά η Μάρα είναι με την καλή της καρδιά και διάθεση κι είμαι βέβαιος τώρα ότι περνά κάποιες δύσκολες στιγμές. Μάρα μου συλλυπητήρια από εμένα, όλη την ομάδα και την οικογένεια του ΑΝΤ1 για αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάς. Θα μείνουμε σε αυτήν την απολαυστική κουβέντα, που έγινε πριν από μία εβδομάδα» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία της στο ανδροκρατούμενο επάγγελμα, την τηλεόραση, αλλά και τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο.

«Αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία χωρίς να έχω πλάνο, κύλησε, το ένα βήμα έφερε το άλλο. Μου αρέσει που το Star μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω διεύθυνση ειδήσεων, δεν το κάνουν πολλές γυναίκες στην ιδιωτική τηλεόραση», δήλωσε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Ερωτηθείσα αν την ενοχλεί το ότι οι ψυχαγωγικές εκπομπές ασχολούνται με θέματα της επικαιρότητας, απάντησε πως, «Δεν ασχολούνται με όλη την γκάμα της ενημέρωσης που είναι τα αστυνομικοδικαστικοκοινωνικά θέματα, εμένα δεν με πειράζει που το κάνουν, γιατί θεωρώ ότι όλοι μπορούν να δοκιμαστούν στα πάντα, αρκεί να το κάνεις με υπευθύνοτητα και να γνωρίζεις. Όταν μπαίνει ένας τίτλος που λέει βουλευτής και στην πραγματικότητα είναι κομματικό στέλεχος, έχει διαφορά. Και μετά όταν από κάνα τέταρτο καταλαβαίνουν το λάθος λένε “δεν έγινε και τίποτα”. Μου δείχνει έλλειψη γνώσης και προχειρότητα».

Σχετικά με την αλλαγή του χαρακτήρα του δελτίου του Star, περιέγραψε πως, «Ήταν καθαρά απόφαση του ιδιοκτήτη, ο οποίος με φώναξε μία ημέρα. Εγώ τότε διηύθυνα την ιστοσελίδα του Star και μου είπε ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό το εγχείρημα και θα ήθελα να το παρουσιάσεις εσύ. Όταν είπα ότι φαντάζομαι ότι θα αλλάξει και το περιεχόμενο γιατί ήταν πολύ κόντρα ρόλος, μου είπε ότι εννοείται. Έτσι προχωρήσαμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα χρειάστηκε χρόνος κι ακόμα χρειάζεται. Τα πάντα μπορείς να αλλάξεις σε έναν άνθρωπο εκτός από τις πεποιθήσεις του. Θέλει πολύ χρόνο. Ακόμα κι εμείς που κάναμε ένα δελτίο διαφορετικό, ο τηλεθεατής ήθελε χρόνο μέσα στο κεφάλι του να το εισπράξει και να σε δει διαφορετικά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτό σαν σφραγίδα του Star… Όλα αυτά κάνουν το δικό μου εγχείρημα αρκετά δύσκολο. Ένα κανάλι που δεν έχει brand ενημέρωσης, πρέπει εγώ να πω στις 8 στον τηλεθεατή και τώρα γύρνα να δεις εμένα. Δεν είναι εύκολο».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μιλώ μόνο για την prime time. Πρωινές ενημερωτικές εκπομπές έχουν τα άλλα κανάλια, όπως και το ΣΚ ή και μια φορά το βράδυ. Εμείς δεν έχουμε. Το ζητώ κάθε χρόνο κι είναι σαν ανέκδοτο. Ξεκινώ ότι εγώ θα το ζητήσω γιατί είναι χρέος μου, εσείς θα μου πείτε όχι κι η ζωή συνεχίζεται».

Μιλώντας για τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο είπε: «Είμαστε μαζί 30 χρόνια. Τον είδα πρώτη φορά από κοντά σε ρεπορτάζ στα γραφεία του Συνασπισμού. Τον είχα δει ήδη στην τηλεόραση και μου άρεσε και είχα πει στην Ελένη Καλογεροπούλου “θέλω να μου τον γνωρίσεις γιατί εγώ αυτόν θα τον παντρευτώ”. Ήταν πολύ τυπικός, πολύ σοβαρός, και τώρα τύπου ήρθε να με ενοχλήσει η κοπελίτσα».

«Η πρόταση γάμου δεν έγινε γιατί αρχίσαμε και ζούσαμε μαζί μέσα σε 5-6 μήνες, πέρασαν 3-4 χρόνια και τον ρώτησα πώς θα προχωρήσουμε και άρχισε να μου λέει κάτι περίεργα από αυτά που λένε οι άνδρες και του είπα “δεν καταλαβαίνω τι μου λες άρα το εκλαμβάνω ότι δεν θες να με παντρευτείς, άρα πάω στο δωμάτιο και βάζω τα πράγματα στη βαλίτσα και φεύγω”, Όταν το είδε αυτό μου είπε “όχι ρε παιδί μου δεν είπαμε και έτσι”».

