ΝΒΑ – Μπακς: Αντετοκούνμπο και νίκες... επέστρεψαν

Εκτός έδρας νίκη για τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει μετά από περίπου δύο εβδομάδες το Μιλγουόκι έκανε πάρτι και νίκησε εκτός έδρας το Ντιτρόιτ με 150-130. Οι Μπακς ήταν καταιγιστικοί και δεν άφησαν κανένα περιθώριο με τον Έλληνα σταρ να είναι ο καλύτερος του γηπέδου. O Giannis σημείωσε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε μόλις 26':31".

Αξίζει να σημειωθεί ότι επέστρεψε και ο Κρις Μίντλετον, καθώς και οι 150 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχουν σημειωθεί φέτος.

Οι Μπακς ήταν η μοναδική ομάδα που σημείωσε εκτός έδρας νίκη σήμερα. Οι Μάτζικ με άμυνα από... ατσάλι έκαμψαν την αντίσταση της Βοστώνης με 113-98 και σταμάτησαν το σερί τους των 9 διαδοχικών νικών.

Οι Σέλτικς αυτοκτόνησα καθώς για 6':20" στην 4η περίοδο σημείωσαν μόλις 3 πόντους! Είναι τρίτη συνεχόμενη φορά που οι Μάτζικ νίκησαν τους Σέλτικς.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Βοστώνη 113-98

Ντιτρότι - Μιλγουόκι 130-150

Σικάγο - Ατλάντα 111-100

Χιούστον - Μινεσότα 119-114

Γιούτα - Σαρλοτ 120-102

Πόρτλαντ - Σαν Αντόνιο 147-127

Σακραμέντο - Μέμφις 133-100