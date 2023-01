Life

Κούγιας: Ο Λαζόπουλος μάλλον ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί μου (βίντεο)

Λάβρος κατά του Λάκη Λαζόπουλου ο Αλέξης Κούγιας. Τι είπε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.



Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε σήμερα το πρωί ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ μίλησε με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Λάκη Λαζόπουλο.

Ο κ. Κούγιας, ο οποίος βρισκόταν στο αεροδρόμιο με προορισμό την Θεσσαλονίκη, είπε ότι έκλεισε τα 72 του χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. «Δίνω μια μάχη κάθε μέρα. Φεύγω για την Θεσσαλονίκη, γυρίζω κάνω την θεραπεία μου… Έχω μάθει να ζω με αυτό» είπε μεταξύ άλλων, ωστόσο σημείωσε ότι γιατροί του είναι αισιόδοξοι.

Για την Ρούλα Πισπιρίγκου είπε ότι είναι σε κακή κατάσταση, σημειώνοντας ότι «όταν ένας αθώος είναι στην φυλακή σκέφτεται πώς μπορεί να νικήσει το σύστημα». Σχετικά με την πορεία της υπόθεση για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, ο κ. Κούγιας χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη το ότι η ανακρίτρια Ευγενία Τζωρτζάτου δέχτηκε να μιλήσει με την ιατροδικαστή Αγγελική Τσιόλα.

Επανέλαβε ακόμα ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι αθώα με βάση την άποψη των ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ο κ. Κούγιας είπε ότι ετοιμάζουν το υπόμνημα το οποίο θα καταθέσουν, το οποίο όπως είπε στηρίζεται σε ειδικούς

Τέλος, αναφέρθηκε και στον Λάκη Λαζόπουλο με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του. Ο Αλέξης Κούγιας είπε χαρακτηριστικά «Τι να πει αυτό το νούμερο. Αυτός έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. 8 χρόνια με παρουσίαζε κοντό, στραβό και ανίκανο δικηγόρο και έλεγε ότι η σφαίρα για τον Γρηγορόπουλο έπρεπε να βρει εμένα».

Μάλλον ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί μου και μάλλον έχει έναν ανικανοποίητο πόθο αλλά δυστυχώς έπεσε σε λάθος πρόσωπο, είπε τέλος ο Αλέξης Κούγιας.

Χθες ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», κλήθηκε να σχολιάσει την δημόσια παραδοχή του Αλέξη Κούγια, ότι τον έδειρε, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. «Αφού ομολογεί ο κ. Κούγιας ότι με έχει δείρει, χωρίς να του κάνω τίποτα. Τον ευχαριστώ πολύ που ομολογεί την πράξη του, την ανέντιμη» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον γνωστό ποινικολόγο.

