“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: Ο Παντσέρι θα αναφερθεί στην Καϊλή, αλλά δεν έχει στοιχεία (βίντεο)

Ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση της Εύας Καϊλή. Τι είπε για τον Παντσέρι και την συμφωνία που έχει κάνει με τις βελγικές Αρχές.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, λίγες ώρες πριν από τη συμπληρωματική της απολογία και την κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι.

Ο κ. Δημητρακόπουλος κατηγόρησε την ισπανικά ΜΜΕ ότι διαρρέουν συνεχώς ψευδείς ειδήσεις σχετικά με το θέμα, αναφερόμενος σε πλάνο από την Ευρωβουλή για το οποίο υποστήριξαν ότι φαίνεται η Εύα Καϊλή να μιλά με τον Ταραμπέλα, ξεκαθάρισε ότι ο άνθρωπος που μιλά δεν είναι ο Ταραμπέλα, άλλα κάποιος άλλος.

Για την κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι, η οποία αναμένεται σήμερα, ο κ. Δημητρακόπουλος, είπε ότι δεν ανησυχεί. Όπως είπε η αστυνομία των Βρυξελλών παρακολουθούσε τον Παντσέρι έξι μήνες πριν τον συλλάβουν, με αποτέλεσμα σύμφωνα με τον συνήγορο της Εύας Καϊλή, οι Αρχές να γνωρίζουν με ποιους συνομιλούσε και με ποιους είχε δοσοληψίες.

Υποστήριξε ότι από την παρακολούθηση του Παντσέρι δεν προκύπτει ότι είχε επαφές με την Εύα Καϊλή και πρόσθεσε ότι ο Παντσέρι προκειμένου να «σώσει» την κόρη του και την γυναίκα του θα κάνει τα πάντα.

«Είναι βέβαιο, ότι για να κάνει νομική συμφωνία και να μπορέσει αντί για 5 χρόνια να πάει στην φυλακή ένα χρόνο, θα δώσει στοιχεία και για την Καϊλή, αλλά θα είναι αλήθεια αυτά που θα πει;» αναρωτήθηκε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παντσέρι «αφερέγγυο», τονίζοντας ότι θέλει να «βλάψει πολλούς ευρωβουλευτές».

«Θεωρώ δεδομένο ότι ο Παντσέρι θα αναφερθεί στην Εύα Καϊλή, αλλά τι αξία έχει η κατάθεση αυτή», τονίζοντας ότι δεν στοιχεία εναντίον της, γιατί «ποτέ δεν είχε καμία συναλλαγή μαζί της, ότι και να πει θα είναι ένα αφήγημα». Μάλιστα, ο κ. Δημητρακόπουλος προέβλεψε ότι η συμφωνία που έχει κάνει ο Πατσέρι «θα καταρρεύσει στο τέλος και θα πάει φυλακή».

Μιλώντας για την Εύα Καϊλή και για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι «τα αποθέματα δύναμης και θάρρους λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός».

Έκανε λόγο και πάλι για «βασανιστήρια» τα οποία όπως υποστηρίζει υπέστη η κ. Καϊλή στις φυλακές όπου βρίσκεται, προκειμένου να ομολογήσει, ενώ σημείωσε τέλος ότι ο εισαγγελέας δεν έχει στοιχεία εναντίον της.

