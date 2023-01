Αθλητικά

Πατέρας Άλκη Καμπανού: Προσχεδιασμένη η δολοφονία του - να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, καταθέτει στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

«Θα ακουστεί ειρωνικό, αλλά ο Άλκης, ήταν ο πνευματικός μου πατέρας, η φωνή της συνείδησης μου, μου έκανε συστάσεις να είμαι ευγενικός, να μην θυμώνω, να μην οργίζομαι, ίσως ακούγεται υπερβολικό αλλά είναι η πραγματικότητα. Πότε δεν άκουσα άσχημη λέξη», κατέθεσε ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης στο δικαστήριο για τη δολοφονία του.

Η σημερινή δικάσιμος ξεκίνησε με ένταση μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών.

Σχετικά με το αν η δολοφονία του 19χρονου ήταν οργανωμένη, ο πατέρας του Άλκη Καμπανού είπε: «Θα επικαλεστώ τη στρατιωτική μου εμπειρία για αυτό το γεγονός, για να εξηγήσω το οργανωμένο. ‘Ολοι οι κατηγορούμενοι ήταν σε σύνδεσμο που έχει δομή οργάνωση, ήταν κάτοχοι φονικών όπλων ,ήταν προσχεδιασμένο. ‘Αφησαν κινητά τηλέφωνα στη θύρα 4 τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της κίνησης τα απενεργοποίησαν πριν φτάσουν στην Χαριλάου.

Αυτό λέγεται σιγή ασυρμάτου, για να μην μπορούν να εντοπιστούν. Χτύπησαν γρήγορα, είχαν πληροφορίες, τους πήρε τηλέφωνο άλλος, γνώριζαν τον τόπο που θα κάνουν την επίθεση και έμαθαν ότι υπήρχε εκεί ομάδα πέντε ατόμων. Κινήθηκαν σε φάλαγγα ενήργησαν γρήγορα και η απεμπλοκή από το χώρο πάλι έγινε γρήγορα. Για εμένα φαίνεται προσχεδιασμένο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και όλοι μαζί επιστρέψανε πίσω».

«ο συν +γνώμη έχουμε δηλαδή την ίδια γνώμη ; Η δική μου γνώμη είναι ότι κατάστρεψαν τη ζωή όχι μόνο του Άλκη, η κατάστρεψαν τη ζωή όλης της οικογένειας μου. Άλλο η συγγνώμη και άλλο η συγχώρεση. Να ζητήσουν συγχώρεση από το Θεό», είπε ο Αριστείδης Καμπανός.

