Κολωνός – 12χρονη: Η μητέρα της παραμένει στη φυλακή

Παραμένει προφυλακισμένη η 37χρονη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό.

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά πλειοψηφία το αίτημα της 37χρονης μητέρας της ανήλικης από τον Κολωνό, για αντικατάσταση της κράτησής της με περιοριστικούς όρους.

Η μητέρα της 12χρονης είναι κατηγορούμενη για μαστροπεία της κόρης της και κρίθηκε ύποπτη για τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, υπογραμμίζει ότι, ήταν εκείνη που κατήγγειλε την υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης του παιδιού της, για την οποία τονίζει πως δεν γνώριζε τίποτα.

Στο πλευρό της είναι τα παιδιά και η μητέρα της.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δέκα άτομα για την υπόθεση της 12χρονης. Πρόκειται τόσο για μέλη του κυκλώματος μαστροπείας όσο και για βιαστές – «πελάτες» της ανήλικης. Η υπόθεση όμως, είναι ακόμα υπό έρευνα.

