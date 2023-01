Πολιτική

Market Pass: Έως τις 3 Μαρτίου οι πρώτες πληρωμές

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωσή του προς τους πολιτικούς συντάκτες. Οι συντάξεις, τα πυρά στον Τσίπρα και ο Έβρος.

«Όσα πετύχαμε ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου», ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση ο,τι είπε το έκανε και γνωρίζει πως έχει να κάνει πολλά ακόμα.

«Ο πρωθυπουργός ανέπτυξε με αδρές γραμμές το σχέδιό του ώστε με αυτοδυναμία την επόμενη τετραετία να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τους μισθούς. Για να το πετύχουμε αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει δημοσιονομικά πειθαρχημένη», υπογράμμισε ενώ είπε ότι την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας επέλεξε το μονόλογο ή το μονόπρακτο. «Απέναντι στην ειλικρίνεια και το ρεαλισμό του πρωθυπουργού, ο κ. Τσίπρας επέλεξε ένα καφενείο για να τάξει στους συνταξιούχους λαγούς με πετραχήλια», ανέφερε σημειώνοντας πως «οι εξαγγελίες του αθροίζουν 10,5 δισ. ευρώ χωρίς να πει που θα βρεθούν. Ας θυμηθεί ότι υπήρξε ολετήρας για τους συνταξιούχους και τη ζωή τους», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέροντας μια σειρά από μέτρα που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση. «Ο κ. Τσίπρας προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός τόπου και χρόνου, θέλουν αύριο να ξαναφέρουν τη χώρα στο χθες σε κάθε επίπεδο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ειδικά για τις συντάξεις είπε ότι ύστερα από 12 χρόνια καταβάλλονται αυξήσεις. Επ’ αυτού αναφέρθηκε στις αυξήσεις που θα δουν ανάλογα με την προσωπική διαφορά οι συνταξιούχοι.

Για την ακρίβεια είπε ότι η κυβέρνηση δεν σταματά τις προσπάθειες. «Η κυβέρνηση ανέπτυξε μια σειρά μέτρων που στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στο μέτρο του Καλαθιού του Νοικοκυριού και στην κάρτα αγοράς ενώ έδωσε αναλυτικά παραδείγματα.

Κλείνοντας την εισαγωγή του αναφέρθηκε στο θέμα των μεταναστών στον Έβρο με στον δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας.

«Ο κ. Τσίπρας αρνείται να αναγνωρίζει την πραγματικότητα. Επιμένει στα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τις αποκαλύψεις ως fake news», συνέχισε ενώ αποδοκίμασε δήλωση του κ. Τζανακοπουλου για τον φράκτη στον Έβρο. «Ο κ. Τσιπρας εξακολουθεί να μη βρίσκει κανένα λόγο να ζητήσει συγνώμη; Δεν αισθάνεται ντροπή που διέσυρε την πατρίδα του; Αν ερχόταν στην διακυβέρνηση της χώρας θα τον γκρέμιζαν το φράκτη στον Έβρο; Όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί», πρόσθεσε.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Οικονόμου ανέφερε τα εξής:

Χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε μια σειρά συνεντεύξεων, μέσω των οποίων θα συνοψίσει το κυβερνητικό έργο μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα θα αναπτύξει το περίγραμμα του σχεδίου της επόμενης ημέρας. Ένα σχέδιο σταθερότητας, συνέπειας και συνέχειας.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν ενδεικτική και αποκαλυπτική ταυτόχρονα. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου και δεν αναλώθηκε σε μονόλογο. Παρουσίασε με συγκροτημένο και τεκμηριωμένο λόγο το πώς κινήθηκε η Κυβέρνηση τα προηγούμενα τρεισήμισι χρόνια. Όσα πετύχαμε ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, το οποίο ήταν έτοιμο πριν από τις εκλογές του 2019. Δεν ήλθαμε να παρουσιάσουμε σκέψεις και ιδέες, οι οποίες, παρότι εύηχες και δελεαστικές, θα ήταν στην ουσία ανεφάρμοστες. Το σχέδιό μας συνοδευόταν από ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό πλαίσιο, για αυτό και σήμερα, κοντά στο τέλος της πρώτης μας τετραετίας, είμαστε σε θέση να πούμε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε. Το κάναμε επειδή το σχεδιάσαμε σωστά ώστε να μπορεί να γίνει, επειδή είχαμε ισχυρή βούληση και αποφασιστικότητα, επειδή το κυβερνητικό επιτελείο διαθέτει την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό να εφαρμόσει το σχέδιο.

Ταυτόχρονα, με πλήρη γνώση των όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον διεθνή περίγυρο, ξέρουμε ότι μένουν ακόμα πολλά να κάνουμε για να φέρουμε την Πατρίδα μας, την Ελλάδα, ως χώρα, αλλά και ως κοινωνία, στη χορεία των πλέον ανεπτυγμένων και ισχυρών κρατών της Ευρώπης. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει την ενσυναίσθηση, αλλά και το θάρρος και την ειλικρίνεια να παραδεχτεί αδυναμίες, αστοχίες και λάθη στην πορεία μας. Μπορεί να το κάνει αυτό με παρρησία, γιατί όλοι οι καλοπροαίρετοι και στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναγνωρίζουν ότι τα επιτεύγματα αυτής της πρώτης τετραετίας είναι πολλά περισσότερα από τις όποιες αδυναμίες. Και γιατί ξέρουμε και ποια μένουν να γίνουν και, κυρίως, το πώς μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε σε αδρές γραμμές το σχέδιό του για την οικονομική πρόοδο, η οποία θα παράσχει την απαραίτητη πρώτη ύλη έτσι ώστε να μπορέσουμε με ισχυρή εντολή, με αυτοδυναμία την επόμενη τετραετία, να αναβαθμίσουμε αποφασιστικά τους μισθούς των Ελλήνων και να τους φέρουμε, από άποψη εισοδήματος και βιοτικού επιπέδου, ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες της Ε.Ε., αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις αδικίες που σωρεύτηκαν στη ζωή των Ελλήνων από τα χρόνια των μνημονίων. Για να το πετύχουμε αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει δημοσιονομικά πειθαρχημένη, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να μην συντριβεί εκ νέου, βυθίζοντας την κοινωνία σε ανέχεια και υστέρηση, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν.

Την ίδια ώρα με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο κ. Τσίπρας έδειξε παραστατικά στον ελληνικό λαό ένα άλλο σύμπαν. Επέλεξε το μονόλογο ή καλύτερα το μονόπρακτο. Και σε αυτή του την παράσταση που επέλεξε να δώσει, έδειξε το πλέον αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιοκομματισμού και της πολιτικής υστέρησης που τον διέπει.

Απέναντι στην ειλικρίνεια, τον ρεαλισμό, το σχέδιο αυτοπεποίθησης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, που ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Τσίπρας επέλεξε ένα καφενείο για να τάξει στους συνταξιούχους και πάλι λαγούς με πετραχήλια.

Έχουμε και λέμε: 13η σύνταξη 900 εκατομμύρια ευρώ, αναδρομικά 2,5 δισ. ευρώ, προσωπική διαφορά, έργο της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, 1,1 δισ.. Σε ορίζοντα τετραετίας, μόνο αυτά που είπε χθες στο καφενείο, αθροίζουν μια μαύρη τρύπα 10,5 δισ. ευρώ.

Φυσικά δεν μπήκε στον κόπο να μας πει ούτε από που θα καλυφθεί αυτό το ποσό, ούτε ποιοι νέοι φόροι θα μπουν, ούτε ποιες από τις δαπάνες θα περικοπούν.

Σε αυτά ο κ. Τσίπρας, όπως αναμενόταν άλλωστε, δεν μας έκανε σοφότερους. Η παρουσία του, όμως, ήταν αποκαλυπτική. Όχι μόνο για τον ασυγχώρητο μαυρογιαλουρισμό που επέδειξε. Αλλά και γιατί μας θύμισε ότι υπήρξε ολετήρας για τους συνταξιούχους και τη ζωή τους την περίοδο που ήταν Πρωθυπουργός. Έχουμε και λέμε ξανά:

17 αλλεπάλληλες περικοπές συντάξεων με τον καταστροφικό νόμο Κατρούγκαλου και άλλες αρνητικές παρεμβάσεις, της προσωπικής διαφοράς συμπεριλαμβανομένης.

Πάνω από 1 εκατομμύριο εκκρεμείς συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, στερώντας το εισόδημα για πολλά χρόνια σε ανθρώπους που με συνέπεια επί δεκαετίες πλήρωναν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

487 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πάνω από 142.000 συνταξιούχους.

Ο κ. Τσίπρας προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι πεπαλαιωμένοι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός των περιστάσεων και των απαιτήσεων του σύγχρονου ταραγμένου και επικίνδυνου κόσμου, μέσα στον οποίο ζούμε. Ο κ. Τσίπρας προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν αύριο να ξαναφέρουν το χτες, σε κάθε επίπεδο.

Όχι μόνο επενδυτική βαθμίδα δεν θα πετυχαίναμε ποτέ, με τα όσα ανεύθυνα υπόσχεται, αλλά, ακόμα χειρότερα, η χώρα θα έμπαινε ξανά στο φαύλο κύκλο της παρακμής και της υστέρησης που αφήσαμε πίσω μας, τιμώντας τις θυσίες που οι Έλληνες έκαναν για αυτό.

Τέλος, για να μην είμαι τελείως άδικος, σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, η χθεσινή μέρα μας διαφώτισε και για κάτι. Αποσαφήνισε τουλάχιστον ότι η ακατάσχετη υποσχεσιολογία συμπλήρωσε, μαζί με την ατεκμηρίωτη σκανδαλολογία και την παρανοϊκή σεναριολογία, το παζλ της πολιτικής πρότασης του κ. Τσίπρα για την επόμενη μέρα της Πατρίδας και των ανθρώπων της.

Ύστερα από 12 χρόνια καταβάλλονται τώρα αυξήσεις 7,75% στις συντάξεις

Απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, απαντάμε με πράξεις. Ξεκινά στις 26 -και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιανουαρίου- η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου, στις οποίες θα φανεί η αύξηση που καταβάλλεται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Συνολικά 1.724.713 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση 7,75%. Από αυτούς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν. Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά θα τη δουν να περιορίζεται ή να μηδενίζεται, έτσι ώστε να μετέχουν στις αυξήσεις των επόμενων χρόνων.

Ενίσχυση των αδύναμων απέναντι στην ακρίβεια

Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί σήμερα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη έκρηξη πληθωρισμού που έχουμε δει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Παρά ταύτα, τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν βαθμιαία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το Δεκέμβριο βρέθηκε στο 7,2%, σημαντικά χαμηλότερος από το 9,2% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, δεν σταματάμε τις προσπάθειες, συνεχίζουμε, αγωνιζόμαστε να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και οι προβλέψεις είναι θετικές, παρότι συγκρατημένες.

Η Κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης ανέπτυξε μία σειρά μέτρων, τα οποία στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα, με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπενθυμίζω ότι τον Ιανουάριο όλοι οι καταναλωτές θα δουν συνέχιση της επιδότησης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που σημαίνει απορρόφηση του 100% των αυξήσεων για κοινωνικά τιμολόγια, του 87% για το 90% των νοικοκυριών και του 92% για τους αγρότες.

Το Καλάθι του Νοικοκυριού , το οποίο λοιδορήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα την όχι ευκαταφρόνητη αποκλιμάκωση και πάντως σε κάθε περίπτωση τη συγκράτηση των τιμών σε ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων, τα οποία συμμετέχουν στο καλάθι. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας μας φαίνεται και από το γεγονός ότι και άλλες χώρες, όπως πρόσφατα η Γαλλία, ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν το μέτρο αυτό.

Από τον ερχόμενο μήνα μπαίνει σε εφαρμογή και η Κάρτα Αγορών που εκτιμάται περί τα 600 εκατομμύρια, τα οποία προέρχονται από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων που έχουν τα διυλιστήρια. Όπως έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως συγκεκριμένα όρια, που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Οι πρώτες πιστώσεις θα γίνουν έως τις 3 Μαρτίου για όσους πολίτες κάνουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου. Όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα θα πάρουν στο ακέραιο το 100% αυτού του ποσού. Αντίθετα οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν την επιδότηση με μείωση της τάξης του 20%.

Με την κάρτα αυτή ένα μονομελές νοικοκυριό θα παίρνει 22 ευρώ μηνιαία ενίσχυση. Ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα 32 ευρώ. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο, επίσης 32 ευρώ. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα 42 ευρώ. Ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο, επίσης, 42 ευρώ μηνιαία ενίσχυση. Ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα 52 ευρώ.

Σημειώνω μία ακόμη, τρίτη, υποστήριξη σε ανθρώπους πιο ευάλωτους που έχουν ανάγκη, στην προσπάθειά μας να περιορίσουμε το αποτύπωμα της ακρίβειας στη ζωή τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την εφάπαξ παροχή 300 ευρώ που θα καταβάλλει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Στόχος της νέας ενίσχυσης, που θεσμοθετήθηκε -θυμίζω- μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά», είναι η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης και απασχολησιμότητάς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στον διασυρμό της χώρας

Κλείνοντας οφείλω να επαναλάβω -είναι άλλωστε θέμα εθνικής σημασίας- τα περί της πλεκτάνης που στήθηκε σε βάρος της Πατρίδας με την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο. Σύρος πρόσφυγας που μετείχε στην ομάδα εκείνη -μιλώντας στην «Καθημερινή της Κυριακής»- όχι μόνο επιβεβαιώνει πως δεν υπήρξε νεκρό παιδί, αλλά αποκαλύπτει πώς σκηνοθετήθηκε ο δήθεν θάνατος της «μικρής Μαρίας». Και αυτό σε συνέχεια του γεγονότος ότι η εμπλεκόμενη Μ.Κ.Ο. Human Rights 360, αναγνώρισε δημόσια το λάθος της, ενώ το περιοδικό «Der Spiegel» απέσυρε τα σχετικά άρθρα, αναγνωρίζοντας τις ανακρίβειες τις οποίες δημοσίευσε. Μέχρι εδώ αυτά είναι τα περιστατικά.

Παρόλα αυτά, ο κ. Τσίπρας -που επέμενε να μιλά για τον δήθεν θάνατο του μικρού παιδιού ακόμη και μετά την αναγνώριση του εγκληματικού ψέματος από την Μ.Κ.Ο.- αρνείται να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Και την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ -ευρωβουλευτές του οποίου θυμίζω διέσυραν με ερωτήσεις τους την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, μιλώντας για δήθεν νεκρό παιδί με ευθύνη της χώρας μας- επιμένει στα ίδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις νέες αποκαλύψεις, όχι μόνο αποφεύγει να αναγνωρίσει το φρικτό ατόπημα που διέπραξαν, αλλά χαρακτηρίζει τις σχετικές αποκαλύψεις ως fake news, επιμένοντας στο διασυρμό της χώρας και την πρόκληση εθνικής βλάβης.

Ταυτόχρονα, ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τζανακόπουλος, δηλώνει ανερυθρίαστα ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Πιστοποιεί έτσι, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι η προστασία των συνόρων εξακολουθεί να βρίσκει αντίθετο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαντάζεται μια Ελλάδα ανοχύρωτη, μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Αρβανίτης, κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Νέα τραγωδία στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Νεκρή 5χρονη παραμένει άταφη». Κατέληγαν μάλιστα με το ερώτημα «τι πρόκειται να κάνει για να διακοπεί η, κατά παράβαση κάθε διεθνούς νομιμότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρακτική των pushbacks στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία;»

Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, από το βήμα της Δ.Ε.Θ. στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, δήλωνε ότι «σε αυτή τη νησίδα διεξήχθη ένα δράμα 38 ατόμων, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο ενός κοριτσιού 7 ετών. Θέλετε, λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη, για ποιο λόγο»; Αυτά έλεγε ο κ. Τσίπρας στις 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Ξαναρωτούμε σήμερα τον κ. Τσίπρα:

Υπό το φως των νέων αποκαλύψεων εξακολουθεί να μην βρίσκει κανένα λόγο για να ζητήσει συγνώμη;

Μετάνιωσε που έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό;

Δεν αισθάνεται ντροπή, που διέσυρε διεθνώς την Πατρίδα του;

Συμφωνεί με τον κ. Τζανακόπουλο στο ότι παραβιάζεται η διεθνής νομιμότητα από τον φράχτη στον Έβρο;

Αν με οποιοδήποτε τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναερχόταν ποτέ στη διακυβέρνηση της χώρας, θα τον γκρέμιζαν το φράχτη στον Έβρο;

Υπενθυμίζω στον κ. Τσίπρα τη βασική ρωμαϊκή δικονομική αρχή: όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί. Και εδώ ηχηρή του σιωπή στην ουσία αποτελεί μια εκκωφαντική συναίνεση.

Είναι σαφές ότι οι αγορές λαμβάνουν υπ όψιν την πολιτική σταθερότητα για την διαδικασία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας

«Είναι σαφές πως οι αγορές λαμβάνουν υπ όψιν την παράμετρο της πολιτικής σταθερότητας σχετικά με την διαδικασία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέτυχε 11 θετικές αξιολογήσεις και 11 αναβαθμίσεις. Έχουμε φθάσει ένα βήμα, ένα σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα κατορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, που είναι σημαντική για την οικονομία και τις επιχειρήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών.

Στο μέτωπο των παρακολουθήσεων ο κ. Οικονόμου επανέλαβε πως τίποτε δεν θα μείνει στη σκιά, πως στην Ελλάδα η δικαιοσύνη λειτουργεί και πως οι δικαστές τιμούν το ρόλο ενός βασικού πυλώνα της συντεταγμένης Πολιτείας. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, τον κατηγόρησε ότι 10 ημέρες μετά τις ένορκες καταθέσεις πως βαλίτσες με χρήματα κατευθύνονταν στα γραφεία του κόμματος του επιμένει να σιωπά. Τον κάλεσε, δε, να απαντήσει για sms, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που υπαγόρευαν τη μετοχική σύνθεση τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και για τον κωδικό Α2, που αναφέρεται στις εν λόγω καταγγελίες. «Ο πρωθυπουργός απήντησε αμέσως για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, τον κ. Τσίπρα τον ψάχνουμε ακόμη;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επετέθη με σφοδρότητα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και για το περιστατικό με τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, κάλεσε τον κ. Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη για τα όσα υποστήριζε το κόμμα του τότε, αλλά και να απαντήσει εάν πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα γκρέμιζε τον φράχτη στον Έβρο.

