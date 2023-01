Κοινωνία

Συνελήφθη ο “Μάξιμος Σαράφης” της Novartis για εξαπάτηση επιχειρηματιών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επιχειρηματίες.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Την έρευνα διενεργεί το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής που αυτή την ώρα διενεργεί ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τρία άτομα ανάμεσα στα οποία και ο "Μάξιμος Σαράφης" προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis.

Οι συλληφθέντες εμφανίζονταν ως στελέχη χρηματοοικονομικής εταιρείας παροχής δανείων με έδρα το εξωτερικό και αναλάμβαναν την διεκπεραίωση και μεσολάβηση στην παροχή δανείων επιχειρήσεων.

Έπαιρναν τα έξοδα για την κατάθεση φακέλου και οι "πελάτες" δεν έπαιρναν ποτέ δάνειο. Η αμοιβή τους ήταν από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του δανείου που ήθελαν οι επιχειρηματίες.

Προς το παρόν τουλάχιστον 8 επιχειρηματίες έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ το συνολικό ποσό που έχουν αποσπάσει είναι περίπου 600.000 ευρώ.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωση της:

«Ο “Μάξιμος Σαράφης”, ο κουκουλοφόρος μάρτυρας που με τις διαβόητες “καταθέσεις” του στήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μια άνευ προηγουμένου σκευωρία με στόχο δύο πρώην πρωθυπουργούς, έναν κεντρικό τραπεζίτη και επτά υπουργούς, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, συνελήφθη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τραπεζικές απάτες.

Κι αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ που ανέθεσαν τη συγκεκριμένη δουλειά κι έστησαν τη σκευωρία της Νοβάρτις, στηριζόμενοι σε τέτοιους ανθρώπους, εμφανίζονται σήμερα κήνσορες της ηθικής, “τιμητές της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξεως”».

