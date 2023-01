Οικονομία

Υπερταμείο: Ο Γρηγόρης Σκλήκας Διευθύνων Σύμβουλος στα ΕΛΤΑ

Ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι ο νέος Διευθύνοντας Σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ. σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπερταμείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζει ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο στα ΕΛ.ΤΑ. τον κ. Γρηγόρη Σκλήκα. Ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι στέλεχος με διεθνή εμπειρία, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών σε τομείς Food & Beverage. Έχει εργαστεί σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική και έχει ζήσει στην Ελλάδα, την Αραβική Χερσόνησο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία.

Η μακρά επαγγελματική εμπειρία και η υψηλή εξειδίκευσή του, στους τομείς του Value Engineering & Integration, καθώς και τις στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη, αποτέλεσαν κομβικό κριτήριο για την επιλογή του. Ο CEO του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Σκλήκα στην «οικογένεια» του Υπερταμείου. Ο Γρηγόρης Σκλήκας με τη μακρά του εμπειρία θα υποστηρίξει τη στρατηγική μας για την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛ.ΤΑ. παράλληλα με την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορεία της εταιρείας. Το Υπερταμείο, από τον ρόλο του ενεργού μετόχου, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.»

Ο κ. Μάριος Τέμπος, Group Procurement & Operations Officer του Υπερταμείου, που μέχρι σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του μεταβατικού Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε. ορίζεται μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές Α.Ε. με δεδομένη την λήξη της θητείας του Ερρίκου Τζαβάρα.

