Μητσοτάκης – ΒΟΑΚ: το εργοτάξιο η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα

Στην Κρήτη ο Πρωθυπουργός, επιθεώρησε την πορεία του έργου του ΒΟΑΚ και έστειλε μηνύματα.

Το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη- 'Αγιος Νικόλαος, έργο συνολικού μήκους 22 χιλιομέτρων, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την διήμερη επίσκεψή του στο νησί και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο πνοής «το οποίο παραλάβαμε κλινικά νεκρό», όπως είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση πίστεψε σε αυτό εξαρχής, το ξεμπλόκαρε και «σήμερα επί της ουσίας ξεκινάει».

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Τον συνόδευσαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνης της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το έργο ξεκαθάρισε ότι «σήμερα πια μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ναι, ο ΒΟΑΚ θα υλοποιηθεί, είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη και ένα έργο οδικής ασφαλείας ώστε να θρηνούμε λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί μας» ενώ πρόσθεσε ότι «πιστεύω ότι αυτό το εργοτάξιο είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η κυβέρνησή μας σε αυτή την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για μια ακόμη φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση».

«Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πως οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά ούτε μπορείς να υπερασπιστείς το παρελθόν σου διότι αυτό φέρνει στη μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις, να διχάζεις, να πολώνεις και να επιχειρήσεις να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία» είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού θα είναι το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Πιστεύω ότι αυτό το εργοτάξιο το οποίο βλέπετε ανοιχτό πίσω μας είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει σε αυτήν την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για ακόμα μία φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

«Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στη μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις: να διχάζεις, να πολώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο: θα δημιουργούμε νέες δουλειές, θα υλοποιούμε μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως εξάλλου το κάνουμε ήδη, και θα μιλάμε στον ελληνικό λαό για το σχέδιό μας για ένα μέλλον, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

ΒΟΑΚ: Ένα έργο πνοής για την Κρήτη

«Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας ώστε να θρηνούμε λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον νέο οδικό άξονα, που θα εκτείνεται με ενιαία χάραξη σε μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και θα συνδέει το δυτικό άκρο της Κρήτης με το ανατολικό.

«Είναι ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο πνοής, θα έλεγα ένα έργο το οποίο και για μένα έχει μία ξεχωριστή σημασία, για το νησί μου, για τον τόπο μου. Ένα έργο στο οποίο πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή, το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό.

Σήμερα λοιπόν εδώ, από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από το Λασίθι, ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο τμήμα αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει ακόμα δύο μεγάλες φάσεις. Αυτό το κομμάτι κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν δύο ακόμα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα τα οποία θα κατασκευαστούν. Το ένα με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το δεύτερο με τη σύμβαση παραχώρησης.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι πολύ προχωρημένες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σημαντικών σχημάτων σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και σήμερα πια μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι, ναι, ο Βόρειος Οδικός Άξονας που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Η σημερινή είναι μία πολύ σημαντική, θα σας έλεγα μια πολύ ιστορική μέρα για την Κρήτη. Γιατί μετά από πολλές δεκαετίες βρισκόμαστε στο πρώτο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των έργων υπερβαίνει τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί κοινοτική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Εκτός από τη ριζική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ο ΒΟΑΚ θα διευκολύνει τις μετακινήσεις, προς όφελος των πολιτών, του τουρισμού και του εμπορίου, ενώ παράλληλα θα τονώσει την απασχόληση στο νησί.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή χάρη σε μεγάλες και επίμονες προσπάθειες, καθώς το καλοκαίρι του 2019 υπήρχε μόνο ένα ανεδαφικό σχέδιο, με μηδενική μελετητική ωριμότητα και χωρίς συγκεκριμένη ενιαία χάραξη ή πλάνο χρηματοδότησης.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί αντανακλάται στο σκέλος Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, ενώ κοντά στη συμβασιοποίηση βρίσκονται και τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του ΒΟΑΚ, το κομμάτι από τα Χανιά έως το Ηράκλειο, που θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης, και το σκέλος από τον Κόμβο Χερσονήσου μέχρι τη Νεάπολη, που θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ.

Παράλληλα με τα νέα οδικά έργα, ωριμάζουν οι μελέτες και για τη σύνδεση της Σούδας με το αεροδρόμιο των Χανίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα χαρτοφυλάκιο επτά έργων, εκ των οποίων τέσσερα έχουν ολοκληρωθεί, για την αποτροπή κατολισθήσεων σε στοχευμένες θέσεις.

