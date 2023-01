Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ κέρδισε ξανά τον Πανσερραϊκό και προκρίθηκε στους “4”

Η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε για δεύτερη φορά τον Πανσερραϊκό, σήμερα στις Σέρρες, με 3-1 και με συνολικό σκορ 6-1 πήρε το «εισιτήριο» για τους «4» της διοργάνωσης, περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Ολυμπιακός.

Τα δύο γκολ του Πέτρου Μάνταλου (ένα σε κάθε ημίχρονο) και το τελείωμα του Μαχαίρα ήταν αρκετά για τους «κιτρινόμαυρους» προκειμένου να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους. Ισοφάρισαν προσωρινά τα «λιοντάρια» με τον Κατσαντώνη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Με εκτεταμένο rotation και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα μετά την επέμβαση που έκανε στους κοιλιακούς, παρέταξε ο Ματίας Αλμέιδα την ΑΕΚ στο γήπεδο των Σερρών, βλέποντας μεγάλη διάθεση από τους παίκτες του για να «τελειώσουν» και αυτό το ματς από νωρίς.

Οι Φερνάντες και Τσούμπερ στο 8’ δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κάτσικα, ενώ οι προσπάθειες του Γκατσίνοβιτς στο 13’ και στο 21’ πέρασαν άουτ. Η ΑΕΚ βρήκε εντέλει το γκολ στο 21’ όταν ο Τσούμπερ γύρισε την μπάλα ωραία από τα αριστερά κι ο Μάνταλος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Η μοναδική απειλή του Πανσερραϊκού ήρθε στο 39’ από το σουτ του Κολομπίνο το οποίο πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 49’ από τη σέντρα του Σαΐντ η μπάλα πέρασε στο πίσω δοκάρι κι ο Κατσαντώνης από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Η «απάντηση» της ΑΕΚ ήταν άμεση. Στο 51’ από τη σέντρα του Σιντιμπέ, ο Μάνταλος είχε πάρει θέση στην καρδιά της άμυνας και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για την «Ένωση».

Στο 71’ η κεφαλιά του Κοσίδη αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον Κατσίκα, ενώ στο 72’ ο Αραούχο λίγο έλειψε να σκοράρει με ραμπόνα, όμως έδιωξαν πάνω στη γραμμή οι αμυντικοί του Πανσερραϊκού. Την τελική «πινελιά» στο ματς έβαλε ο Μαχαίρας στο 80’ με πολύ ωραίο σουτ έξω απ’ την περιοχή που χτύπησε πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Κατσίκα και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Κάτσικα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μάνταλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Κατσίκας, Ζέρης, Λυμπεράκης, Γιανναράκης, Παντεκίδης, Στάικος (61’ Θυμιάνης), Κολομπίνο (73’ Στίνα), Σοφιανός (81’ Σιόντης), Κατσαντώνης, Μούργος (73’ Μασκανάκης), Σαΐντ (62’ Κανίς).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ραντόνια, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Σιντιμπέ, Γαλανόπουλος (67’ Φράνσον), Μάνταλος, Φερνάντες (62’ Μαχαίρας), Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ (67’ Αραούχο), Φαν Βέερτ (67’ Κοσίδης).

