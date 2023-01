Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Επεισόδια έξω από το “Κλεάνθης Βικελίδης” (εικόνες)

Επεισόδια μετά τη λήξη του αγώνα. Άγνωστοι επιτέθηκαν στα ΜΑΤ. Τι ακριβώς συνέβη.

Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Περίπου εκατό κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.

Οι ταραξίες απωθήθηκαν από διμοιρίες των ΜΑΤ και στη συνέχεια πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων στήνοντας οδοφράγματα.

Οι δρόμοι πέριξ του γηπέδου αυτή την ώρα έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Έγιναν τουλάχιστον 2 προσαγωγές.

