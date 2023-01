Αθλητικά

NBA: Νίκη των Μπακς με “μπροστάρη” τον Αντετοκούνμπο

Νέα μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα του να επιστρέφει στις νίκες.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος οι Μπακς επικράτησαν με 107-99 των Νάγκετς. Παρά τις πολλές απουσίες, το Ντένβερ ήταν άκρως ανταγωνιστικό και χωρίς τους τέσσερις βασικούς (Γιοκιτς, Μάρι, Πόρτερ, Κάλντουελ-Πόουπ ), παραλίγο να κάνει την ζημιά.

Ο Giannis σημείωσε 33 πόντους 14 ριμπάουντ, αλλά έκανε κι εννιά λάθη σε μία βραδιά που δεν ήταν η καλύτερή του. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Τζρου Χόλιντεϊ με 20 πόντους και ο Πατ Κόνατον με 19 πόντους. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άαρον Γκόρντον είχε 26 πόντους και ο Μπόουνς Χάιλαντ 15 πόντους.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες, αλλά είχαν κι άλλο λόγο να... χαμογελάσουν. Η επιστροφή του Αντονι Ντέιβις ήταν η είδηση της βραδιάς που επισκίασε τη νίκη με 113-104 επί των Σπερς. Ο σταρ των Λέικερς σημείωσε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ και παρόλα αυτά έδειξε ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Ο Λεμπρόν Τζέιμς άγγιξε το triple double καθώς είχε 20 πόντους, 11 ασίστ κι εννιά ριμπάουντ.

Για τους Σπερς, ο Κέλντον Τζόνσον είχε 25 πόντους και ο Ζακ Κόλινς 16 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Ιντιάνα 126-120

Φιλαδέλφεια - Μπρούκλιν 137-133

Οκλαχόμα - Ατλάντα 132-137

Νέα Ορλεάνη - Μινεσότα 102-111

Μιλγουόκι - Ντένβερ 107-99

Χιούστον - Ουάσινγκτον 103-108

Σακραμέντο - Τορόντο 95-113

Πόρτλαντ - Γιούτα 134-124

ΛΑ Λέικερς - Σαν Αντόνιο 113-104

