Κακοκαιρία – Αττική: Κλειστοί δρόμοι και μήνυμα από το 112

Οι δρόμοι που έκλεισαν λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης, στους εξής δρόμους:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραια.

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χαμοστέρνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, απο το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Ζέππου.

Στην έξοδο Λαχανά επί της λεωφόρου Κηφισού.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική και της υπερχείλισης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Επί της νέας Παραλιακής στο ρεύμα προς Αθήνα (λίγο πριν από την υπόγεια σήραγγα, στο ύψους του Σταύρος Νιάρχος

Επί της οδού Ωκεανίδων, από το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή του Ασπροπύργου

Παράλληλα, οι κάτοικοι της Αττικής έλαβαν μήνυμα από το 112.

??Ενεργοποίηση 1?1?2?



??Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι) τις επόμενες ώρες σε #Αττική @perattikis



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/rhGuJbyuPh pic.twitter.com/UvaFYvZ290 — 112 Greece (@112Greece) January 26, 2023

