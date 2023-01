Life

Κώστας Κωστόπουλος: Ελεύθερος μετά την απολογία για βιασμό - Ποιος όρος του επιβλήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκηνοθέτης ήρθε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη όταν μηνύθηκε από την ηθοποιό Έλενα Αθανασοπούλου. Τι είπε στην απολογία του.



Ελεύθερος με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής αποχής του από κάθε δραστηριότητα καλλιτεχνικής φύσεως αφέθηκε, μετά την απολογία του για βιασμό, ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος τον περασμένο Μάιο ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη σκηνοθεσία δημοφιλούς σίριαλ ξαιτίας της υπόθεσης, ήρθε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη όταν μηνύθηκε από την ηθοποιό Έλενα Αθανασοπούλου τον περασμένο Απρίλιο. Η ηθοποιός αναφέρει στη μήνυσή της ότι το 2010 ο κατηγορούμενος, μετά από δείπνο που είχαν, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε απόμερο σημείο και τη βίασε.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο κατέληξε στην απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του σκηνοθέτη.

Απολογούμενος ο κ. Κωστόπουλος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας πως η ηθοποιός λέει ψέμματα για λόγους δημοσιότητας. Επίσης, φέρεται να υποστηρίζει ότι με το φερόμενο θύμα είχε μία περιστασιακή γνωριμία και τίποτε άλλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

“Qatar gate” - Καϊλή: Το “διαζύγιο” από τον Τζόρτζι και τα... 7000000 ευρώ (βίντεο)

Κακοκαιρία - Ερμού: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού (εικόνες)