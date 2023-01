Οικονομία

ΕΤΕπ - Επενδύσεις: Χρηματοδότηση 900 εκατομμυρίων για έργα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαίωσε ότι θα στηρίξει ζωτικής σημασίας έργα, δημόσιου χαρακτήρα. Που θα διατεθούν οι πρώτοι πόροι.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν νέες συμφωνίες χρηματοδότησης ύψους 900 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα στηρίξουν επενδύσεις προτεραιότητας σε μεγάλης κλίμακας έργα με θετικό αντίκτυπο σε όλη τη χώρα και επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι δύο κομβικές συμφωνίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός πιο ανταγωνιστικού, καινοτόμου και εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα και θα προωθήσουν την αστική αναζωογόνηση σε τοπικές κοινότητες.

Η ενωσιακή πράξη συγχρηματοδότησης που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει την ομαλή χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης Ε.Ε.-Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027, αυξάνοντας τόσο τον οικονομικό όσο και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Η χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. ευρώ αποτελεί την πρώτη δόση της δανειακής στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ για την εθνική συνεισφορά της Ελλάδας στις επενδύσεις προτεραιότητας που στηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότηση θα διευκολύνει την ολοκλήρωση ή την επέκταση ζωτικής σημασίας έργων, αυξάνοντας τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΠΔ θα στηρίξει νέες επενδύσεις σε τοπικά έργα υψηλού αντικτύπου τα επόμενα έτη στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος βιώσιμων αστικών επενδύσεων «Αντώνης Τρίτσης».

«Με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 23 δισ. ευρώ, οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά σε έναν κεντρικό στρατηγικό μας στόχο: τον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια βιώσιμη οικονομία που παράγει και εξάγει καλύτερα και περισσότερο, προσελκύει περισσότερες επενδύσεις και δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και νέες προοπτικές», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ.

«Η σημερινή υπογραφή της νέας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών διαθρωτικών ταμείων αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ένα ισχυρό εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας, αλλά και τη χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώνεται και η χώρα μας είναι πλέον σημαντικός επενδυτικός προορισμός. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον», δήλωσε ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επιβεβαιώνουμε και συνεχίζουμε την εποικοδομητική συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την ΕΤΕπ, με στόχο επενδύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συνεργασίας μας και το Ταμείο έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς στις εκταμιεύσεις των δανείων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων», δήλωσε η Χριστίνα Γιοβάνη, Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

«Οι επενδύσεις που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, αυξάνουν τις οικονομικές ευκαιρίες, στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες και ενισχύουν τη δράση για το κλίμα έχουν καίρια σημασία για την Ελλάδα, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Οι σημερινές δύο συμφωνίες υπογραμμίζουν για άλλη μία φορά την αγαστή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα του Ομίλου ΕΤΕπ και αποδεικνύουν τη διαχρονική, ισχυρή και θετική σχέση μεταξύ της χώρας και της Τράπεζας της Ε.Ε.», δήλωσε ο Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα.

Ενθάρρυνση επενδύσεων με υψηλό αντίκτυπο σε πολλούς κομβικούς τομείς

Η επιβεβαίωση της νέας αυτής πράξης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ θα επισπεύσει καίριες επενδύσεις σε μια σειρά από τομείς, όπως έρευνα και καινοτομία, τηλεπικοινωνίες, βιώσιμες μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξοικονόμηση ενέργειας, υγεία, εκπαίδευση και έργα αστικής αναζωογόνησης σε όλη την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση θα στηρίξει σημαντικά έργα κατάρτισης, δια βίου μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα αυξήσουν τα αποθέματα ποιοτικού ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου στην οικονομία, θα περιορίσουν τις ελλείψεις σε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και θα προστατεύσουν τους ευάλωτους από τον κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας.

Ενίσχυση της δράσης για το Κλίμα στην Ελλάδα

Ποσοστό μεγαλύτερο του 33% από τα διαθέσιμα κεφάλαια προορίζεται για έργα που θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να προσαρμοστεί στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται έργα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διανομής ενέργειας και της βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων.

Η ΕΤΕπ συμβάλλει στην αποδοτική αξιοποίηση των δανείων του ΤΠΔ στις τοπικές κοινότητες της Ελλάδας

Το ΤΠΔ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αποστολή του είναι η φύλαξη και διαχείριση παρακαταθηκών και η κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της χρηματοδότησης έργων δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, το ΤΠΔ χορηγεί κατά βάση δάνεια σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συμμετέχει σε αναπτυξιακούς φορείς και συγχρηματοδοτεί έργα με την ΕΤΕπ.

Τα αποτελέσματα της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμων αστικών επενδύσεων «Αντώνης Τρίτσης» ήταν εξαιρετικά. Το ΤΠΔ έχει ήδη υποβάλει περισσότερα από 250 επενδυτικά σχέδια για βιώσιμες αστικές υποδομές στην ΕΤΕπ, με το συνολικό κόστος επένδυσης να υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ βοήθησε το ΤΠΔ να στηρίξει τοπικά προγράμματα προκειμένου να βελτιωθούν η διαχείριση υδάτων, λυμάτων και αποβλήτων, η οδική ασφάλεια και η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, η προστασία από τις πλημμύρες και τους σεισμούς, καθώς και τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και την προστασία από την COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Τράπεζα χορηγεί πιστώσεις για υγιείς επενδύσεις με σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε.