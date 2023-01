Κοινωνία

Φιλίστωρ Δεστεμπαδίδης: Ο “Μάξιμος Σαράφης”... αποκαλύφθηκε και “απειλεί”

Έτοιμος να κάνει αποκαλύψεις δηλώνει ο συλληφθείς για απάτες σε βάρος επιχειρηματιών, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis. Ποιους κατηγορεί για την σύλληψη του.

Δήλωση για τη σύλληψή του για απάτες εξέδωσε ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, γνωστός έως τώρα ως «Μάξιμος Σαράφης», προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis.

Ο «Μάξιμος Σαράφης», το ψευδώνυμο του «κουκουλοφόρου» προστατευόμενου μάρτυρα, είναι ένας από τους συλληφθέντες για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από «μαϊμού», όπως προέκυψε, χρηματομεσιτική εταιρεία με δήθεν έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Δεστεμπασίδης ισχυρίζεται με γραπτή του δήλωση από τη ΓΑΔΑ ότι η ποινική εμπλοκή του «είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας» και πως η σύλληψή του «είναι έργο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας».

Επίσης, ερωτά τη ΝΔ και ειδικά τον Άδωνι Γεωργιάδη αν γνωρίζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, καταλήγει δε απειλώντας: «Εγώ ξέρω -και έχω και άλλα τέτοια ερωτήματα για περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας- και θα μιλήσω στη Δικαιοσύνη. Αρκεί να μην με αυτοκτονήσουν…!».

Όλη η δήλωση που έκανε ο Φιλίστωρ Ουσταμπασίδης:

«Για όσους χλευάζουν την εμπλοκή μου σε υπόθεση απάτης μέσω διαδικασίας χρηματοδότησης / δανειοδότησης επιχειρήσεων από εταιρεία των Η.Α.Ε. και για όσους με γνωρίζουν και με σέβονται, οφείλω να δηλώσω τα εξής:

Είμαι 25 χρόνια στην «αγορά», είτε ως υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών, είτε ως διαχειριστής εταιρειών επενδύσεων και επικοινωνίας, και η πορεία μου διακρίνεται για τη φερεγγυότητά και την αποτελεσματικότητά μου. Ουδείς τόλμησε να αμφισβητήσει την προσωπική μου ηθική και την επαγγελματική μου αξιοσύνη. Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα. Αυτοί, ως πολιτική μαφία, με απειλούσαν δημόσια ότι «θα με γδάρουν» και «θα με κλείσουν φυλακή». «Ήγγικεν η ώρα!». Αφού οργάνωσαν όλους αυτούς του παρακρατικούς μηχανισμούς, καταλύοντας Νόμους, Θεσμούς και Σύνταγμα, επιστράτευσαν «κολλητούς», «παρατρεχάμενους» και «πρακτοράκια» για να με παγιδεύσουν σε μία δικαστική περιπέτεια, προκειμένου να … εξιλεωθούν στην κοινή γνώμη, απαξιώνοντας με, κλείνοντας με φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς έγκυρες διασταυρώσεις εταιρειών και διαδικασιών, παρά μόνο με εικασίες, ανακάλυψαν έγκλημα, δράστη και θύματα. Διεφθαρμένοι αστυνομικοί υπέδειξαν τηλεφωνικά (!) στους συναλλασσόμενους πελάτες μου ότι είναι δήθεν θύματα απάτης! Κάποιοι «τσίμπησαν», κάποιοι όχι. Με λίγα λόγια, η σύλληψη μου είναι έργο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω ότι ο δρόμος για τη δικαίωση μου είναι μακρύς και δύσβατος. Δηλώνω, όμως, ότι ΔΕΝ φοβάμαι, ΔΕΝ εκβιάζομαι και ΔΕΝ θα αυτοκτονήσω, όπως επιθυμούν, αλλά θα προσφύγω στους Διεθνείς Οργανισμούς, καταγγέλλοντας όσα, ως αντίποινα, μεθοδεύτηκαν εις βάρος μου. Και ερωτώ τη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα τον Άδωνη - Σπυρίδωνα Γεωργιάδη: Γνωρίζει τον Αλέξανδρο Μαραβελάκη ;;; Και αν ναι, τι σχέση έχει μαζί του και ποιος ο ρόλος του στην ποινική μου παγίδευση; Εγώ ξέρω - και έχω και άλλα τέτοια ερωτήματα για περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας -, και θα μιλήσω στη Δικαιοσύνη. Αρκεί να μην με αυτοκτονήσουν …!

Κρατητήρια Γ.Α.Δ.Α.

Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης».





