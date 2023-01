Κοινωνία

Απάτη: Έπεισαν ηλικιωμένη να βάλει 20000 ευρώ σε κάδο σκουπιδιών

Ακόμη μια απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στο αστυνομικό δελτίο. Πως κατάφερε να την κοροϊδέψει ο δράστης.

Θύμα απάτης έπεσε μια ακόμα ηλικιωμένη στην Πάτρα, με τον άνδρα που την κάλεσε τηλεφωνικά να προσποιείται τον εγγονό της που είχε εμπλακεί σε δήθεν θανατηφόρο τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η ανδρική φωνή κλαίγοντας την εκλιπαρούσε σε βοήθεια λέγοντας της: «Γιαγια έχω σκοτώσει ένα παιδάκι από την Αλβανία, με κρατά η Αστυνομία και για να με αφήσουν θα πρέπει να δώσεις λεφτά».

Η 85χρονη που σάστισε έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημα κι έτσι μετέβη στην τράπεζα κάνοντας ανάληψη 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων, επί της οδού Θερμοπυλών στην Πάτρα, καθ' υπόδειξη των δραστών.

«Θα τα βάλεις στο μεσαίο κάδο» ήταν η οδηγία που της δόθηκε, με τη γυναίκα να την ακολουθεί κατά γράμμα, πιστεύοντας πως θα σώσει τον εγγονό της.

Το περιστατικό που συνέβη την Τετάρτη, καταγγέλθηκε σημερά στην Ασφάλεια Πατρών, όπου και σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων δραστών.

