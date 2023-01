Κοινωνία

Κρίσεις ΕΛΑΣ: Οι ταξίαρχοι που προάγονται

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των ταξίαρχων και αστυνομικών διευθυντών.

Μετά την κρίση των ταξίαρχων ολοκληρώθηκαν και οι κρίσεις των αστυνομικών διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του Σώματος Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεώργιου Δούβαλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξίαρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω είκοσι αστυνομικοί διευθυντές Γενικών Καθηκόντων :

Νικολάου Νικόλαος

Tετράδης Χαράλαμπος

Πιπέρης Ευάγγελος

Σταυρακάκης Ιωάννης

Λιανουδάκης Ιωάννης

Καρτάλης Παναγιώτης

Μουντζούρης Βασίλειος

Μπασμπανάς Γεώργιος

Βαζούρας Ηλίας

Παπαφιλίππου Χρήστος

Κακούσης Κωνσταντίνος

Καλαμπόκης Βασίλειος

Σταματέλλος Ιωάννης

Βαμβουκάς Γεώργιος

Παπαδάκης Εμμανουήλ

Μπιτσακάκης Λυκούργος

Μουσελίμης Βασίλειος

Πλατιάς Κωνσταντίνος

Χαβδούλας Απόστολος

Τσαμπήρας Δημήτριος

Προάγονται στο βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων πέντε αστυνομικοί διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

Ζούζουλας Αριστομένης

Σέρτης Αθανάσιος

Μίχος Βλάσιος

Γεωργουλάκης Λαμπρινλος

Λιάρος Δήμος