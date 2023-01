Καύση κορανίου: Η Τουρκία κατηγορεί τη Σουηδία για “διπροσωπία”

Κόσμος

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η διαδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Στοκχόλμη όπου πολιτικός έκαψε αντίτυπο του Κορανίου.

Η Άγκυρα κατηγορεί τη Σουηδία για δύο μέτρα και δύο σταθμά, επειδή δεν επέτρεψε να καεί μπροστά από την ισραηλινή πρεσβεία στην Στοκχόλμη το ιερό βιβλίο των Εβραίων, το Τορά., σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μπλοκαρίστηκε η δράση του ατόμου που σχεδίαζε να κάψει την Τορά μπροστά από την ισραηλινή Πρεσβεία στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Ο εκπρόσωπος του AΚP, Ομέρ Τσελίκ, καταδίκασε σφόδρα την προσπάθεια καύσης της Τορά λέγοντας ότι «αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά η υποκρισία των σουηδικών αρχών, που επέτρεψαν το κάψιμο του Ιερού Κορανίου με το πρόσχημα της ‘ελευθερίας της έκφρασης».

Καλίν: Το κάψιμο του κορανίου δεν πρέπει να αποσιωπηθεί

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, σε νέα του δήλωση σχετικά με την καύση του κορανίου στη Σουηδία, επέρριψε ευθύνες στην Ευρώπη γι’ αυτή την ανοχή που επιδεικνύει απέναντι στις προσβολές ιερών συμβόλων στο όνομα της «ελευθερίας της έκφρασης».

«Το κάψιμο του Κορανίου στην Ευρώπη δεν είναι ένα περιστατικό που μπορεί να περάσει ως ‘πρόκληση μερικών φανατικών, ας μην υπερβάλλουμε και ας μην το διαφημίζουμε’. Το να το επιτρέπουμε είναι σαν να αθωώνουμε το κακό, είναι σαν να αμβλύνουμε τα εγκλήματα μίσους. Είναι η προστασία και η επιβράβευση του φανατισμού» είπε ο Καλίν.

Στο τουρκικό ΥΠΕΞ ο Δανός πρέσβης

Την ίδια ώρα, στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε σήμερα ο πρέσβης της Δανίας για να του επιδοθεί διαμαρτυρία μετά την καύση Κορανίου και από τον Δανό ακροδεξιό πολιτικό, Ράσμους Παλουντάν, ο οποίος μάλιστα απείλησε ότι θα καίει το Κοράνι κάθε Παρασκευή.

