Ιταλία: Πυρπολήθηκε αυτοκίνητο διπλωμάτη

Τι ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Τι αναφέρει ο ιταλικός τύπος.

Όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, χθες βράδυ πυρπολήθηκε ΙΧ αυτοκίνητο Ιταλού διπλωμάτη στο Βερολίνο και προκλήθηκαν ζημιές, με ρίψη μπογιάς, στη είσοδο του ιταλικού προξενείου στην Βαρκελώνη.

Η κυβέρνηση της Ρωμης ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η ενίσχυση της προστασίας των Ιταλών διπλωμάτων που εργάζονται στις δύο χώρες και ότι τα συμβάντα ερευνώνται από την ισπανική και την γερμανική αστυνομία.

Συμφωνα με τον Τύπο, πρόκειται, πιθανώς, για επιθέσεις για τις οποίες μπορεί να ευθύνονται οργανώσεις αναρχικών, οι οποίες έχουν ζητήσει την απελευθέρωση του Ιταλού αναρχικού Αλφρέντο Κόσπιτο.

